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    • Малком рассказал, как Медведев уговорил его получить российский паспорт

    Малком рассказал, как Медведев уговорил его получить российский паспорт

    Нападающий «Зенита» Малком рассказал, как принял решение получить российское гражданство.

    «Как я получил российский паспорт? Во время переговоров о продлении моего контракта президент «Зенита» Александр Медведев спросил меня: согласен ли я получить российский паспорт?

    Он объяснил мне, что меня все любят и что у меня много поклонников в России. Я ответил «да» из благодарности. Они очень хорошо приняли меня и мою семью, я им за это благодарен» – сказал Малком.

    • Малком забил 23 гола в 27 матчах прошедшего сезона РПЛ.
    • В 2019 году «Зенит» заплатил за него «Барселоне» 40 миллионов евро.
    • В феврале футболист получил российское гражданство, а в июне дебютировал за сборную Бразилии.

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    Источник: Onze Mondial

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    11.07.2023 22:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +211

      Айболид 2 часа назад

      Ждём шайку диарейных "ниф-нифов" .

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