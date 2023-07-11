Малком рассказал, как Медведев уговорил его получить российский паспорт

Нападающий «Зенита» Малком рассказал, как принял решение получить российское гражданство.

«Как я получил российский паспорт? Во время переговоров о продлении моего контракта президент «Зенита» Александр Медведев спросил меня: согласен ли я получить российский паспорт?

Он объяснил мне, что меня все любят и что у меня много поклонников в России. Я ответил «да» из благодарности. Они очень хорошо приняли меня и мою семью, я им за это благодарен» – сказал Малком.