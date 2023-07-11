Малком рассказал, как Медведев уговорил его получить российский паспорт

Нападающий «Зенита» Малком рассказал, как принял решение получить российское гражданство.
«Как я получил российский паспорт? Во время переговоров о продлении моего контракта президент «Зенита» Александр Медведев спросил меня: согласен ли я получить российский паспорт?
Он объяснил мне, что меня все любят и что у меня много поклонников в России. Я ответил «да» из благодарности. Они очень хорошо приняли меня и мою семью, я им за это благодарен» – сказал Малком.
- Малком забил 23 гола в 27 матчах прошедшего сезона РПЛ.
- В 2019 году «Зенит» заплатил за него «Барселоне» 40 миллионов евро.
- В феврале футболист получил российское гражданство, а в июне дебютировал за сборную Бразилии.
Источник: Onze Mondial