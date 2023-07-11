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  • Топ-10 самых провальных трансферов «МЮ» с 2005 года по версии Goal

Топ-10 самых провальных трансферов «МЮ» с 2005 года по версии Goal

11 июля 2023, 19:48
2

Портал Goal составил рейтинг провальных трансферов «Манчестер Юнайтед» под управлением семьи Глейзеров.

С момента прихода Глейзеров в «МЮ» на трансферы было потрачено около 2 миллиардов фунтов.

Самым провальным трансфером «МЮ» при Глейзерах признан переход Алексиса Санчеса из «Арсенала» в 2018 году. Второе место занял Анхель Ди Мария («Реал», 2014), третье – Ромелу Лукаку («Эвертон», 2017).

Самые провальные трансферы «МЮ» при Глейзерах по версии Goal:

  1. Алексис Санчес (перешел из «Арсенала» в обмен на Генриха Мхитаряна в 2018 году)
  2. Анхель Ди Мария (из «Реала» за 60 млн фунтов в 2014-м)
  3. Ромелу Лукаку (из «Эвертона» за 75 млн фунтов в 2017-м)
  4. Поль Погба (из «Ювентуса» за 89 млн фунтов в 2016-м)
  5. Джейдон Санчо (из «Боруссии Дортмунд» за 73 млн фунтов в 2021-м)
  6. Гарри Магуайр (из «Лестера» за 80 млн фунтов в 2019-м)
  7. Мемфис Депай (из ПСВ за 31 млн фунтов в 2015-м)
  8. Радамель Фалькао (аренда из «Монако» за 16 млн фунтов – включая зарплату – в сезоне-2014/15)
  9. Уилфрид Заа (из «Кристал Пэлас» за 15 млн фунтов в 2013-м)
  10. Донни ван де Бек (из «Аякса» за 35 млн фунтов в 2020-м)

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Источник: Goal
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ди Мария Анхель Санчес Алексис Лукаку Ромелу
Комментарии (2)
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Егориус
1689096902
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DeStar
1689105861
да хз, обмен мхитаряна на санчеса без каких-то там больших трат прям самый провальный? по мне так погба самый провальный, может быть мага еще, потому что они тупо свои деньги не отработали даже близко
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