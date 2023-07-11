Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Топ-10 самых провальных трансферов «МЮ» с 2005 года по версии Goal

    Топ-10 самых провальных трансферов «МЮ» с 2005 года по версии Goal

    Портал Goal составил рейтинг провальных трансферов «Манчестер Юнайтед» под управлением семьи Глейзеров.

    С момента прихода Глейзеров в «МЮ» на трансферы было потрачено около 2 миллиардов фунтов.

    Самым провальным трансфером «МЮ» при Глейзерах признан переход Алексиса Санчеса из «Арсенала» в 2018 году. Второе место занял Анхель Ди Мария («Реал», 2014), третье – Ромелу Лукаку («Эвертон», 2017).

    Самые провальные трансферы «МЮ» при Глейзерах по версии Goal:

    1. Алексис Санчес (перешел из «Арсенала» в обмен на Генриха Мхитаряна в 2018 году)
    2. Анхель Ди Мария (из «Реала» за 60 млн фунтов в 2014-м)
    3. Ромелу Лукаку (из «Эвертона» за 75 млн фунтов в 2017-м)
    4. Поль Погба (из «Ювентуса» за 89 млн фунтов в 2016-м)
    5. Джейдон Санчо (из «Боруссии Дортмунд» за 73 млн фунтов в 2021-м)
    6. Гарри Магуайр (из «Лестера» за 80 млн фунтов в 2019-м)
    7. Мемфис Депай (из ПСВ за 31 млн фунтов в 2015-м)
    8. Радамель Фалькао (аренда из «Монако» за 16 млн фунтов – включая зарплату – в сезоне-2014/15)
    9. Уилфрид Заа (из «Кристал Пэлас» за 15 млн фунтов в 2013-м)
    10. Донни ван де Бек (из «Аякса» за 35 млн фунтов в 2020-м)

    Новости по теме
    Топ-10 самых дорогих трансферов лета 2023 года
    Стало известно, сколько «Манчестер Юнайтед» заплатит за вратаря «Интера» Онану 2
    «Манчестер Юнайтед» установил цену на Магуайра 2
    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:48
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 