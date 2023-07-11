Топ-10 самых провальных трансферов «МЮ» с 2005 года по версии Goal

Портал Goal составил рейтинг провальных трансферов «Манчестер Юнайтед» под управлением семьи Глейзеров.
С момента прихода Глейзеров в «МЮ» на трансферы было потрачено около 2 миллиардов фунтов.
Самым провальным трансфером «МЮ» при Глейзерах признан переход Алексиса Санчеса из «Арсенала» в 2018 году. Второе место занял Анхель Ди Мария («Реал», 2014), третье – Ромелу Лукаку («Эвертон», 2017).
Самые провальные трансферы «МЮ» при Глейзерах по версии Goal:
- Алексис Санчес (перешел из «Арсенала» в обмен на Генриха Мхитаряна в 2018 году)
- Анхель Ди Мария (из «Реала» за 60 млн фунтов в 2014-м)
- Ромелу Лукаку (из «Эвертона» за 75 млн фунтов в 2017-м)
- Поль Погба (из «Ювентуса» за 89 млн фунтов в 2016-м)
- Джейдон Санчо (из «Боруссии Дортмунд» за 73 млн фунтов в 2021-м)
- Гарри Магуайр (из «Лестера» за 80 млн фунтов в 2019-м)
- Мемфис Депай (из ПСВ за 31 млн фунтов в 2015-м)
- Радамель Фалькао (аренда из «Монако» за 16 млн фунтов – включая зарплату – в сезоне-2014/15)
- Уилфрид Заа (из «Кристал Пэлас» за 15 млн фунтов в 2013-м)
- Донни ван де Бек (из «Аякса» за 35 млн фунтов в 2020-м)
Источник: Goal