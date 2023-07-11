Топ-10 самых провальных трансферов «МЮ» с 2005 года по версии Goal

Портал Goal составил рейтинг провальных трансферов «Манчестер Юнайтед» под управлением семьи Глейзеров.

С момента прихода Глейзеров в «МЮ» на трансферы было потрачено около 2 миллиардов фунтов.

Самым провальным трансфером «МЮ» при Глейзерах признан переход Алексиса Санчеса из «Арсенала» в 2018 году. Второе место занял Анхель Ди Мария («Реал», 2014), третье – Ромелу Лукаку («Эвертон», 2017).

Самые провальные трансферы «МЮ» при Глейзерах по версии Goal: