Спортивный директор «Спартака» оценил трансфер Медины

"В первую очередь мы видим в нем атакующего центрального полузащитника."
А то что в Спартаке с защитой облом видят все кроме вас. Любой защитник или опорник классом выше Литвинова и Денисова в сто раз нужнее медин.
Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт высказался о покупке полузащитника ЦСКА Хесуса Медины.
«С радостью приветствую Хесуса в нашем клубе. Мы рассчитываем, что он без раскачки усилит нашу команду.
В первую очередь мы видим в нем атакующего центрального полузащитника. У нас мало «левоногих» игроков, поэтому нам важно было найти именно такого исполнителя.
В прошлом сезоне он забил немало мячей, в том числе в ворота «Спартака».
Хочу поблагодарить предыдущий клуб Медины за профессионализм, который был проявлен во время переговоров. Тем более, что мы понимаем уровень противостояния, исторически сложившийся между двумя командами.
Теперь мы ждем от Хесуса голов и результативных передач только в ворота наших соперников!» – заявил Эшуорт.
- Сумма трансфера – 6 миллионов евро + бонусы.
- Контракт с новичком заключен до 30 июня 2026 года.
- Медина провел в ЦСКА 1,5 сезона.
- Его статистика: 45 матчей, 12 голов, 10 ассистов.