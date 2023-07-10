Спортивный директор «Спартака» оценил трансфер Медины

Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт высказался о покупке полузащитника ЦСКА Хесуса Медины.

«С радостью приветствую Хесуса в нашем клубе. Мы рассчитываем, что он без раскачки усилит нашу команду.

В первую очередь мы видим в нем атакующего центрального полузащитника. У нас мало «левоногих» игроков, поэтому нам важно было найти именно такого исполнителя.

В прошлом сезоне он забил немало мячей, в том числе в ворота «Спартака».

Хочу поблагодарить предыдущий клуб Медины за профессионализм, который был проявлен во время переговоров. Тем более, что мы понимаем уровень противостояния, исторически сложившийся между двумя командами.

Теперь мы ждем от Хесуса голов и результативных передач только в ворота наших соперников!» – заявил Эшуорт.