«Торпедо» представило новую форму возле подъезда

«Торпедо» презентовало форму команды на сезон-2023/24.
Футболисты московского клуба сфотографировались в новой форме возле подъезда дома на Восточной улице, на крыше, в «Лужниках» и других местах Москвы.
«Торпедо» – огромное сообщество, в котором живут десятки тысяч историй, спортсменов и людей.
В новой форме мы зафиксировали время «Торпедо», трансформировали эту суть в нечто современное и понятное, – мы вместе рассматриваем отпечаток прошлого и берeм его с собой в будущее. В ткань изделий зашиваем ДНК футбольного клуба», – говорится в сообщении клуба.
- «Торпедо» по итогам прошлого сезона вылетело из РПЛ.
Источник: телеграм-канал «Торпедо»