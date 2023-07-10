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    «Торпедо» представило новую форму возле подъезда

    «Торпедо» презентовало форму команды на сезон-2023/24.

    Футболисты московского клуба сфотографировались в новой форме возле подъезда дома на Восточной улице, на крыше, в «Лужниках» и других местах Москвы.

    «Торпедо» – огромное сообщество, в котором живут десятки тысяч историй, спортсменов и людей.

    В новой форме мы зафиксировали время «Торпедо», трансформировали эту суть в нечто современное и понятное, – мы вместе рассматриваем отпечаток прошлого и берeм его с собой в будущее. В ткань изделий зашиваем ДНК футбольного клуба», – говорится в сообщении клуба.

    • «Торпедо» по итогам прошлого сезона вылетело из РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Торпедо»

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