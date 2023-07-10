«Торпедо» представило новую форму возле подъезда

«Торпедо» презентовало форму команды на сезон-2023/24.

Футболисты московского клуба сфотографировались в новой форме возле подъезда дома на Восточной улице, на крыше, в «Лужниках» и других местах Москвы.

«Торпедо» – огромное сообщество, в котором живут десятки тысяч историй, спортсменов и людей.

В новой форме мы зафиксировали время «Торпедо», трансформировали эту суть в нечто современное и понятное, – мы вместе рассматриваем отпечаток прошлого и берeм его с собой в будущее. В ткань изделий зашиваем ДНК футбольного клуба», – говорится в сообщении клуба.