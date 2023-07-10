В РФС рассказали, сколько билетов продано на матч «Зенита» и ЦСКА за Суперкубок

И это только па требуны Зенита.
На требуны ЦСКА, 2 билета.
:)))
Стало известно, сколько билетов продано на матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА.
- Матч состоится 15 июля в Казани.
- Для прохода на стадион не потребуется Fan ID.
«На данный момент продано более 35 тысяч билетов на Суперкубок России.
Билеты поступают в продажу частями для борьбы с перекупщиками и продаются только на сайте официального билетного оператора РФС – Кассир.ру.
Информация о поступлении в продажу новых партий билетов сразу появляется в официальном телеграм-канале Суперкубка России», – сообщили в службе коммуникаций РФС.