В РФС рассказали, сколько билетов продано на матч «Зенита» и ЦСКА за Суперкубок

Стало известно, сколько билетов продано на матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА.

Матч состоится 15 июля в Казани.

Для прохода на стадион не потребуется Fan ID.

«На данный момент продано более 35 тысяч билетов на Суперкубок России.

Билеты поступают в продажу частями для борьбы с перекупщиками и продаются только на сайте официального билетного оператора РФС – Кассир.ру.

Информация о поступлении в продажу новых партий билетов сразу появляется в официальном телеграм-канале Суперкубка России», – сообщили в службе коммуникаций РФС.