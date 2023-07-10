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    • В РФС рассказали, сколько билетов продано на матч «Зенита» и ЦСКА за Суперкубок

    В РФС рассказали, сколько билетов продано на матч «Зенита» и ЦСКА за Суперкубок

    Стало известно, сколько билетов продано на матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА.

    • Матч состоится 15 июля в Казани.
    • Для прохода на стадион не потребуется Fan ID.

    «На данный момент продано более 35 тысяч билетов на Суперкубок России.

    Билеты поступают в продажу частями для борьбы с перекупщиками и продаются только на сайте официального билетного оператора РФС – Кассир.ру.

    Информация о поступлении в продажу новых партий билетов сразу появляется в официальном телеграм-канале Суперкубка России», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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