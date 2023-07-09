Вратарь молодежки Англии – после финала Евро-2023: «До матча всем обещал отбить пенальти – так и произошло»

Голкипер молодежной сборной Англии Джеймс Траффорд дал комментарий после финала Евро-2023 против Испании (1:0).

Вратарь на 98-й минуте отбил пенальти, сохранив для команды победу.

Англичане выиграли турнир впервые с 1984 года.

Финал прошел в грузинском Батуми.

«Очень счастлив за команду, своих семью и друзей. И за тренерский штаб. Все мы очень горды за себя. Утром я каждому сказал, что отобью пенальти, – так и произошло. У нас хорошая команда, и мы верили в то, что никто нам не забьет», – сказал игрок.