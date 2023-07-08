Кураньи: «Я по-прежнему агент Кокорина, постараюсь в случае необходимости найти ему команду»

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи выполняет функции агента для форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Продолжаю ли я сотрудничать с Кокориным в качестве агента? Да, конечно. Постараюсь помочь ему найти команду, если будет такая необходимость этим летом.

Посмотрим, где Саша окажется в следующем сезоне – сейчас он должен вернуться в «Фиорентину», пройти с командой предсезонную подготовку. Потом уже будет понятно – останется Саша в «Фиорентине» или нет», – сказал Кураньи.