Кураньи: «Я по-прежнему агент Кокорина, постараюсь в случае необходимости найти ему команду»

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи выполняет функции агента для форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.
«Продолжаю ли я сотрудничать с Кокориным в качестве агента? Да, конечно. Постараюсь помочь ему найти команду, если будет такая необходимость этим летом.
Посмотрим, где Саша окажется в следующем сезоне – сейчас он должен вернуться в «Фиорентину», пройти с командой предсезонную подготовку. Потом уже будет понятно – останется Саша в «Фиорентине» или нет», – сказал Кураньи.
- Кокорин с августа 2022 года был в аренде в «Арисе». Киприоты хотят сохранить Александра.
- Он забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 30 матчах.
- Сообщалось, что форвардом «Фиорентины» также интересуется турецкий «Карагюмрюк».
Источник: «РБ Спорт»