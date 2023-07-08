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  • Кураньи: «Я по-прежнему агент Кокорина, постараюсь в случае необходимости найти ему команду»

Кураньи: «Я по-прежнему агент Кокорина, постараюсь в случае необходимости найти ему команду»

8 июля 2023, 20:45

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи выполняет функции агента для форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Продолжаю ли я сотрудничать с Кокориным в качестве агента? Да, конечно. Постараюсь помочь ему найти команду, если будет такая необходимость этим летом.

Посмотрим, где Саша окажется в следующем сезоне – сейчас он должен вернуться в «Фиорентину», пройти с командой предсезонную подготовку. Потом уже будет понятно – останется Саша в «Фиорентине» или нет», – сказал Кураньи.

  • Кокорин с августа 2022 года был в аренде в «Арисе». Киприоты хотят сохранить Александра.
  • Он забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 30 матчах.
  • Сообщалось, что форвардом «Фиорентины» также интересуется турецкий «Карагюмрюк».

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Источник: «РБ Спорт»
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Фиорентина Кураньи Кевин Кокорин Александр
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