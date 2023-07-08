Дуглас Сантос: «По слухам, мною интересуются в Англии и Германии»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о потенциальной смене клуба.

«Я всегда говорю, что моe будущее в руках бога. Я пришeл в «Зенит», потому что бог сказал мне прийти. Поэтому я всегда делаю всe возможное здесь. И если он видит меня со стороны, то я очень дружелюбен по отношению к команде. Так что я спокоен.

Я всегда буду стараться изо всех сил и делать всe возможное для «Зенита». И думаю, что бог сделает для меня то же самое. Такие клубы, как «Барселона», всегда проявляют к кому-то интерес, о ком-то говорят, но я не получил никаких подтверждений об их интересе на руки, также ничего не пришло в мой офис.

Интерес со стороны других команд? Нет, на данный момент ничего. Всегда ходят слухи об интересе из Англии, из Германии, но ничего конкретного нет», – сказал бразилец.