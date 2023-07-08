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    • Защитник «Зенита» Сантос: «Мой трансфер в «Спартак» невозможен»

    Защитник «Зенита» Сантос: «Мой трансфер в «Спартак» невозможен»

    Левый защитник «Зенита» Дуглас Сантос исключил, что он может оказаться в «Спартаке».

    «Интерес со стороны российских клубов? Рынок открыт. Моя стоимость выросла. Сейчас она составляет 18 миллионов евро. Поэтому другим клубам совершить эту сделку будет непросто – «Зенит» всегда хочет лучших.

    Переход в «Спартак»? Думаю, это невозможно. Думаю, «Зенит» будет единственным клубом, за который я буду играть в России», – сказал Сантос.

    • Бразилец выступает за «Зенит» с лета 2019 года.
    • В прошлом сезоне Сантос сделал 7 ассистов в 36 матчах.
    • Его контракт с клубом действует до 2026 года.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 08:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +160

      Айболид 16 секунд назад

      Слышны знакомые стук копыт и мерзкий визг . Уже прискакали "нуф-нуфы". Выбрались из лужи и прискакали повонять .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +564

      НикКин 14 минут назад

      Тут один тоже говорил что не куда не перейдет а уже с зенитом контракт подписал говоруны молчали бы лучше

      1
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      Рейтинг: +8370

      nik55 33 минуты назад

      лизнул мюллеру

      3
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      Рейтинг: +1891

      Болотоход > nik55 26 минут назад

      Да даст кто то денег больше и убежит зулус! Клал он на зинит

      3
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      Рейтинг: +2243

      ScarlettOgusania > Болотоход 4 минуты назад

      совершенно точно сформулировал - поклал и полОжил!) зулусы, они такие!

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