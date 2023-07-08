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  • Защитник «Зенита» Сантос: «Мой трансфер в «Спартак» невозможен»

Защитник «Зенита» Сантос: «Мой трансфер в «Спартак» невозможен»

8 июля 2023, 08:58
12

Левый защитник «Зенита» Дуглас Сантос исключил, что он может оказаться в «Спартаке».

«Интерес со стороны российских клубов? Рынок открыт. Моя стоимость выросла. Сейчас она составляет 18 миллионов евро. Поэтому другим клубам совершить эту сделку будет непросто – «Зенит» всегда хочет лучших.

Переход в «Спартак»? Думаю, это невозможно. Думаю, «Зенит» будет единственным клубом, за который я буду играть в России», – сказал Сантос.

  • Бразилец выступает за «Зенит» с лета 2019 года.
  • В прошлом сезоне Сантос сделал 7 ассистов в 36 матчах.
  • Его контракт с клубом действует до 2026 года.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дуглас Сантос
Комментарии (12)
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nik55
1688796697
лизнул мюллеру
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НикКин
1688797819
Тут один тоже говорил что не куда не перейдет а уже с зенитом контракт подписал говоруны молчали бы лучше
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SLADE2019
1688809218
Какие то придурковатые бразилы в этом немытом хозяйстве. 18 миллионов думает, что стоит. Чудило. Ясная поляна, что в РПЛ никто за тебя такие деньги не даст. Да и нигде не дадут. В Спартак не пойдешь? Ну не иди, траур по этому поводу никто объявлять не будет.
Ответить
DVOK68
1688811114
Ага)
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Спатрач -100%
1688811963
Молодец.Можешь гнить в **** дальше.Ишь ты возомнил о себе.Давно хвост обрубили.
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Ill Ich
1688820779
В свете последних событий звучит не слишком убедительно.
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Иван Петров 1986
1688823110
Уверен на 100%, что если кто предложит больше чем domji, то он на следующий день туда и перебежит.
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