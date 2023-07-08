Защитник «Зенита» Сантос: «Мой трансфер в «Спартак» невозможен»

Левый защитник «Зенита» Дуглас Сантос исключил, что он может оказаться в «Спартаке».
«Интерес со стороны российских клубов? Рынок открыт. Моя стоимость выросла. Сейчас она составляет 18 миллионов евро. Поэтому другим клубам совершить эту сделку будет непросто – «Зенит» всегда хочет лучших.
Переход в «Спартак»? Думаю, это невозможно. Думаю, «Зенит» будет единственным клубом, за который я буду играть в России», – сказал Сантос.
- Бразилец выступает за «Зенит» с лета 2019 года.
- В прошлом сезоне Сантос сделал 7 ассистов в 36 матчах.
- Его контракт с клубом действует до 2026 года.
Источник: Metaratings