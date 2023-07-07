Канчельскис: «Я никогда в жизни не перешел бы в «Спартак»

Дурак ты,Кончелло...Это в наше время появились "команды-враги",и то больше благодаря таким,как ты,да ещё фанатеям от футбола.
Исключение было только для игроков Москвы и Киева,это было верно.При Лобане это было невозможно,поэтому в Киеве на скамейке запасных сидел практически состав,равный основному.Вся окраина работала на Киев.Вспомним хотя бы Протатасова,Литовчеко,Евтушенко.Лишь Юран из Динамо(к) играл в Спартаке,но только после нескольких лет блуканий в Бенфике и Порту.
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил потенциальный трансфер Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».
«Это ужасно, что футболисты переходят к командам-врагам. Я уже ничем не удивляюсь. Переход из ЦСКА в «Спартак» – безобразие, похерили всю историю, систему. В мое время Фернандес и Медины были бы иудами и предателями. Сейчас другое время, это нонсенс.
Я бы никогда в жизни не перешел в «Спартак». Меня Олег Романцев звал к себе в команду, пили чай на кухне, но я этого не сделал! Как бы я из киевского «Динамо» перешел в «Спартак»? Это невозможно», – сказал Канчельскис.
- Медина в ЦСКА с января 2022 года.
- В прошлом сезоне он провел 33 матча, забил 11 голов и сделал 8 ассистов.
- Ожидается, что «Спартак» заплатит за парагвайца 7,5 или 6+1 миллионов евро, а также удвоит его зарплату.
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