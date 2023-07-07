Канчельскис: «Я никогда в жизни не перешел бы в «Спартак»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил потенциальный трансфер Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

«Это ужасно, что футболисты переходят к командам-врагам. Я уже ничем не удивляюсь. Переход из ЦСКА в «Спартак» – безобразие, похерили всю историю, систему. В мое время Фернандес и Медины были бы иудами и предателями. Сейчас другое время, это нонсенс.

Я бы никогда в жизни не перешел в «Спартак». Меня Олег Романцев звал к себе в команду, пили чай на кухне, но я этого не сделал! Как бы я из киевского «Динамо» перешел в «Спартак»? Это невозможно», – сказал Канчельскис.

Медина в ЦСКА с января 2022 года.

В прошлом сезоне он провел 33 матча, забил 11 голов и сделал 8 ассистов.

Ожидается, что «Спартак» заплатит за парагвайца 7,5 или 6+1 миллионов евро, а также удвоит его зарплату.

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