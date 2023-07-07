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    • Ветеран ЦСКА: «Как теперь будут относиться к Медине – это жопа, просто кинжал в спину»

    Ветеран ЦСКА: «Как теперь будут относиться к Медине – это жопа, просто кинжал в спину»

    Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов раскритиковал Хесуса Медину за скорый трансфер в «Спартак».

    «Как теперь будут относиться к Медине – это жопа. Если ещe всплыло, что он сам просился в «Спартак»... Раньше более жeстко относились к переходу из ЦСКА в «Спартак». Это было табу.

    Если футболист просится в стан главного конкурента и раздражителя, то я не знаю, что его мотивирует на такие поступки. Не задумывается ли он, как к нему будут относиться болельщики ЦСКА? У меня это просто не укладывается в голове.

    Медина говорит, что не будет играть в другом российском клубе? Ох уж эти честные и порядочные иностранцы! А мы их принимаем и считаем, что они родные. Просто кинжал в спину.

    Надо быстренько найти хорошего бразильца, аргентинца или ещe кого-то. Нужен качественный, умный и быстрый футболист. Однако это будет дорого стоить. Селекционный отдел должен оперативно сработать и найти хорошую, а, может, и отличную замену Медине», – сказал Кузнецов.

    • Медина в ЦСКА с января 2022 года.
    • В прошлом сезоне он провел 33 матча, забил 11 голов и сделал 8 ассистов.
    • Ожидается, что «Спартак» заплатит за парагвайца 7,5 или 6+1 миллионов евро, а также удвоит его зарплату.

    Медина год назад говорил, что никогда не перейдет в «Спaртак»: в такой трансфер не верил и Гинер

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +14596

      R_a_i_n 1 час назад

      Не ссы. У нас у него будет статус предателя.

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      Рейтинг: +23218

      Persona_non_Grata > R_a_i_n 20 минут назад

      Главное, чтобы "троянским конем" не оказался ...

      0
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      Рейтинг: +161

      То ли ещё будет 1 час назад

      У иностранцев, особенно тех, кто не долго ещё в стране, нет такого понимания о противостояниях в российском футболе. Он не проникся пониманием взаимоотношений Спартака и ЦСКА. Другое дело Марио. Тот больше десятка лет в ЦСКА провёл и должен был хорошо такие вещи понимать.

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      Рейтинг: +1344

      ruded > То ли ещё будет 18 минут назад

      в каждом чемпе, существует пара-тройка непримиримых команд и их болельщиков, где каждая встреча по-настоящему дерби. Так что иностранцы или нет, понимать должны, какой выбор делают и о последствиях такого выбора..

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      Рейтинг: +6431

      rash1959 1 час назад

      Да не просто кинжал,а кожаный кинжал, и немного ниже спины

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