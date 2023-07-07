Ветеран ЦСКА: «Как теперь будут относиться к Медине – это жопа, просто кинжал в спину»

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов раскритиковал Хесуса Медину за скорый трансфер в «Спартак».
«Как теперь будут относиться к Медине – это жопа. Если ещe всплыло, что он сам просился в «Спартак»... Раньше более жeстко относились к переходу из ЦСКА в «Спартак». Это было табу.
Если футболист просится в стан главного конкурента и раздражителя, то я не знаю, что его мотивирует на такие поступки. Не задумывается ли он, как к нему будут относиться болельщики ЦСКА? У меня это просто не укладывается в голове.
Медина говорит, что не будет играть в другом российском клубе? Ох уж эти честные и порядочные иностранцы! А мы их принимаем и считаем, что они родные. Просто кинжал в спину.
Надо быстренько найти хорошего бразильца, аргентинца или ещe кого-то. Нужен качественный, умный и быстрый футболист. Однако это будет дорого стоить. Селекционный отдел должен оперативно сработать и найти хорошую, а, может, и отличную замену Медине», – сказал Кузнецов.
- Медина в ЦСКА с января 2022 года.
- В прошлом сезоне он провел 33 матча, забил 11 голов и сделал 8 ассистов.
- Ожидается, что «Спартак» заплатит за парагвайца 7,5 или 6+1 миллионов евро, а также удвоит его зарплату.
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