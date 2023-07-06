«Я заплакал и сказал маме: «Хочу уйти»: Жезус объяснил, почему покинул «Манчестер Сити»

Нападающий «Арсенала» Габриэль Жезус рассказал, когда он задумался об уходе из «Манчестер Сити».

По словам бразильца, на его решение повлиял домашний матч группового этапа Лиги чемпионов-2021/22 против «ПСЖ».

«В той игре Гвардиола выпустил Зинченко на позицию ложной девятки. Это безумие. На тренировке за день до матча он даже не наигрывал Зинченко, а ставил меня на позицию нападающего.

Когда он назвал состав... Я даже не смог поесть. Я пошел в отдельное помещение, заплакал, позвонил маме и сказал: «Я хочу уйти. Я еду домой, потому что он поставил его, а не меня».

Пеп поставил вместо меня левого защитника. Я просто сошел с ума. Мне было плохо.

Играли 0:0. Спустя пять минут после начала второго тайма Мбаппе забил – 1:0. Гвардиола позвал меня. Я отдал ассист и забил, мы перевернули игру и выиграли 2:1.

Я думал, что сыграю в следующем матче, но этого не случилось. Такого было много, это очень сложно. Тогда я решил, что больше не хочу оставаться в «Ман Сити», – заявил Жезус.