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    • Кудряшов: «Я планировал закончить с футболом два года назад»

    Кудряшов: «Я планировал закончить с футболом два года назад»

    Новичок «Факела» Федор Кудряшов признался, что мог завершить карьеру в 2021 году.

    «Я планировал закончить с футболом два года назад. Заканчивался контракт в Анталье, устал больше психологически, поднаелся футболом, планировал завершить карьеру.

    В моей карьере самый тяжелый момент – когда начались проблемы со спиной. Я играл ужасно, подводил команду, чтобы за всю карьеру в двух‑трех играх подряд были результативные ошибки, такого (раньше) не было.

    Осень для меня была самая тяжелая в плане психологии, с психологом общался. Даже с дочкой не мог нормально говорить, она обращалась с домашними заданиями, я клал трубку и говорил, что не могу разговаривать. Я не попадал в заявку, понимал, почему, но без помощи психолога не мог найти выход.

    Пожелал бы себе здоровья и не сворачивать со своего пути, идти до конца. В футболе это у меня получается и получалось, хотелось бы, чтобы после футбола действовал точно так же», – сказал Кудряшов.

    • Защитник подписал контракт с «Факелом» до конца сезона-2023/24.
    • Он перешел из «Антальяспора» на правах свободного агента.
    • В апреле футболисту исполнилось 36 лет.
    • В ноябре 2021 года Кудряшов забил знаменитый автогол в матче с Хорватией (0:1), который не дал сборной России отобраться на ЧМ-2022 напрямую.

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    Источник: «Матч ТВ»

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