Кудряшов: «Я планировал закончить с футболом два года назад»

Новичок «Факела» Федор Кудряшов признался, что мог завершить карьеру в 2021 году.

«Я планировал закончить с футболом два года назад. Заканчивался контракт в Анталье, устал больше психологически, поднаелся футболом, планировал завершить карьеру.

В моей карьере самый тяжелый момент – когда начались проблемы со спиной. Я играл ужасно, подводил команду, чтобы за всю карьеру в двух‑трех играх подряд были результативные ошибки, такого (раньше) не было.

Осень для меня была самая тяжелая в плане психологии, с психологом общался. Даже с дочкой не мог нормально говорить, она обращалась с домашними заданиями, я клал трубку и говорил, что не могу разговаривать. Я не попадал в заявку, понимал, почему, но без помощи психолога не мог найти выход.

Пожелал бы себе здоровья и не сворачивать со своего пути, идти до конца. В футболе это у меня получается и получалось, хотелось бы, чтобы после футбола действовал точно так же», – сказал Кудряшов.