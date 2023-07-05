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  • «Урал» впервые за 23 года проведет в Екатеринбурге международный матч

«Урал» впервые за 23 года проведет в Екатеринбурге международный матч

5 июля 2023, 19:45
1

«Урал» анонсировал товарищеский матч с узбекистанским «Нефтчи». Он намечен на 13 июля.

«Урал» в Екатеринбурге проведeт первый международный матч впервые за 23 года!» – напомнил клуб.

  • 29 июля 2000 года «Уралмаш» на Центральном стадионе провeл товарищескую встречу с грузинским ФК «Иверия».
  • Предыдущий официальный международный матч в столице Урала состоялся в 1996 году. 27 июля «Уралмаш» принимал датский «Силькеборг» в полуфинале Кубка Интертото.
  • Сезон РПЛ стартует 23 июля.

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Источник: телеграм-канал «Урала»
Россия. Премьер-лига Урал
Комментарии (1)
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SLADE2019
1688621387
Никчемная никому не нужная новость. Открытие сделали. Ясное дело, что Урал как ушей не видел, не видит и еще долго не будет видеть еврокубков (я исключительно о спортивной составляющей), какие тут международные встречи. А то, что клуб будет из Узбекистана, сильно провоцирует на злые шутки. Обошлись бы как нибудь без этой новости.
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