«Урал» впервые за 23 года проведет в Екатеринбурге международный матч

«Урал» анонсировал товарищеский матч с узбекистанским «Нефтчи». Он намечен на 13 июля.
«Урал» в Екатеринбурге проведeт первый международный матч впервые за 23 года!» – напомнил клуб.
- 29 июля 2000 года «Уралмаш» на Центральном стадионе провeл товарищескую встречу с грузинским ФК «Иверия».
- Предыдущий официальный международный матч в столице Урала состоялся в 1996 году. 27 июля «Уралмаш» принимал датский «Силькеборг» в полуфинале Кубка Интертото.
- Сезон РПЛ стартует 23 июля.
Источник: телеграм-канал «Урала»