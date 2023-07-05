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    • «Урал» впервые за 23 года проведет в Екатеринбурге международный матч

    «Урал» впервые за 23 года проведет в Екатеринбурге международный матч

    «Урал» анонсировал товарищеский матч с узбекистанским «Нефтчи». Он намечен на 13 июля.

    «Урал» в Екатеринбурге проведeт первый международный матч впервые за 23 года!» – напомнил клуб.

    • 29 июля 2000 года «Уралмаш» на Центральном стадионе провeл товарищескую встречу с грузинским ФК «Иверия».
    • Предыдущий официальный международный матч в столице Урала состоялся в 1996 году. 27 июля «Уралмаш» принимал датский «Силькеборг» в полуфинале Кубка Интертото.
    • Сезон РПЛ стартует 23 июля.

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    Источник: телеграм-канал «Урала»

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    05.07.2023 19:45
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +29

      valsbaston 4 часа назад

      впервые за 23 года проведет в Екатеринбурге международный матч===Акуеть.Вон ано как .Акромя узбеков более никого «Урал» и не увидит.)))
      Спасибо пукину.

      0
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      Рейтинг: +4851

      Бомбардиръ > valsbaston 3 часа назад

      ОтпиZженный, кому это "спасибо" ты сказал?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4034

      lordmrv > Бомбардиръ 2 часа назад

      не реагируй на уродов, это он VZдрачнул мозгом

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