Бышовец: «Зенит» развивает бразильский футбол»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высказался о доминировании «Зенита» в РПЛ.

– Для меня достижения Карпина в «Ростове» или работа Ташуева в «Ахмате», который вывел команду на совершенно новый уровень игры и результатов, не имея таких уж больших возможностей, ценнее, чем то, что «Зенит» предсказуемо выигрывает первое место.

Мы видим, что в «Ростове», в «Краснодаре», в «Ахмате» появляются молодые игроки. В этом я вижу развитие, которое определяет лицо российского футбола.

– А что развивает «Зенит»?

– Бразильский футбол.