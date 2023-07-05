Бышовец: «Зенит» развивает бразильский футбол»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высказался о доминировании «Зенита» в РПЛ.
– Для меня достижения Карпина в «Ростове» или работа Ташуева в «Ахмате», который вывел команду на совершенно новый уровень игры и результатов, не имея таких уж больших возможностей, ценнее, чем то, что «Зенит» предсказуемо выигрывает первое место.
Мы видим, что в «Ростове», в «Краснодаре», в «Ахмате» появляются молодые игроки. В этом я вижу развитие, которое определяет лицо российского футбола.
– А что развивает «Зенит»?
– Бразильский футбол.
- «Зенит» выиграл чемпионат России пять раз подряд.
- Новый сезон РПЛ стартует 22 июля.
Источник: «РБ Спорт»