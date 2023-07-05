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Бышовец: «Зенит» развивает бразильский футбол»

5 июля 2023, 16:47
8

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высказался о доминировании «Зенита» в РПЛ.

– Для меня достижения Карпина в «Ростове» или работа Ташуева в «Ахмате», который вывел команду на совершенно новый уровень игры и результатов, не имея таких уж больших возможностей, ценнее, чем то, что «Зенит» предсказуемо выигрывает первое место.

Мы видим, что в «Ростове», в «Краснодаре», в «Ахмате» появляются молодые игроки. В этом я вижу развитие, которое определяет лицо российского футбола.

– А что развивает «Зенит»?

– Бразильский футбол.

  • «Зенит» выиграл чемпионат России пять раз подряд.
  • Новый сезон РПЛ стартует 22 июля.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Бышовец Анатолий
Комментарии (8)
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Эном айс
1688566531
Так, и п.здуй в Киев, обратно.. Прикормился в Питере, подожрался в сборной...Никому не нужен стал олимпионик... Злобствует почище царька.
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alex1951
1688567953
Может мы в чем то и ошибаемся,выслушав бывшего Бышоовца, но после его мнения .создается мнение,что Россия скоро будет экспортиривать в Бразилию ,,русских Пеле,,.......Вещщ!))))
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НикКин
1688570774
Да что вы такое говорите этого не может быть как же так это народный клуб и самый честный за чем вы наговариваете зенит развивает молодежь всей России у нас все клубы ровняются на зенит
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шахта Заполярная
1688572846
Круто расшевелил питорскую помойку Бышовец. Сейчас много нового о себе узнает, даже о том, о чем даже и не мечтал.
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Persona_non_Grata
1688572961
Ну всё правильно - помогаем дружественным странам ! Зенит развивает бразильский футбол, ну а "Москвич" к примеру китайский автопром - правильно, надо помогать друзьям !!! )))
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