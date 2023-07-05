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    Бышовец: «Зенит» развивает бразильский футбол»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высказался о доминировании «Зенита» в РПЛ.

    – Для меня достижения Карпина в «Ростове» или работа Ташуева в «Ахмате», который вывел команду на совершенно новый уровень игры и результатов, не имея таких уж больших возможностей, ценнее, чем то, что «Зенит» предсказуемо выигрывает первое место.

    Мы видим, что в «Ростове», в «Краснодаре», в «Ахмате» появляются молодые игроки. В этом я вижу развитие, которое определяет лицо российского футбола.

    – А что развивает «Зенит»?

    – Бразильский футбол.

    • «Зенит» выиграл чемпионат России пять раз подряд.
    • Новый сезон РПЛ стартует 22 июля.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.07.2023 16:47
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +23187

      Persona_non_Grata 5 часов назад

      Ну всё правильно - помогаем дружественным странам ! Зенит развивает бразильский футбол, ну а "Москвич" к примеру китайский автопром - правильно, надо помогать друзьям !!! )))

      2
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      Рейтинг: +3399

      шахта Заполярная 5 часов назад

      Круто расшевелил питорскую помойку Бышовец. Сейчас много нового о себе узнает, даже о том, о чем даже и не мечтал.

      3
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      Рейтинг: +135

      Айболид 5 часов назад

      О как заговорил ! Наверно Толику зарема на лицо присаживалась .

      0
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      Рейтинг: +558

      НикКин 5 часов назад

      Да что вы такое говорите этого не может быть как же так это народный клуб и самый честный за чем вы наговариваете зенит развивает молодежь всей России у нас все клубы ровняются на зенит

      4
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      Рейтинг: +1812

      Болотоход 6 часов назад

      позор дырявому бзяниту

      5
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      Рейтинг: +15388

      Алексей З 6 часов назад

      Заслуженный человек высказал своё мнение, аргументировал.
      Тут налетают проплаченные ублюдки и по команде фас начинается шабаш.
      Просто пздц какойто.
      Бомбардир вас для этих уродов создали ?

      4
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      Рейтинг: +11705

      alex1951 6 часов назад

      Может мы в чем то и ошибаемся,выслушав бывшего Бышоовца,
      но после его мнения .создается мнение,что Россия скоро будет экспортиривать в Бразилию ,,русских Пеле,,.......Вещщ!))))

      0
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      Рейтинг: +4893

      Эном айс 7 часов назад

      Так, и п.здуй в Киев, обратно..
      Прикормился в Питере, подожрался в сборной...Никому не нужен стал олимпионик...
      Злобствует почище царька.

      2
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      Рейтинг: +5484

      Питерский князь 7 часов назад

      А я вижу ЛГБТ пропаганду в срамтаке. Скоро будут бегать в кожанных костюмаз с вырезом на жопе и кожанных кепках.
      И Заремба сать на них будет.
      :)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +1079

      Номэд > Питерский князь 7 часов назад

      Ахах. А я вижу почерк наитупейшего питорского бывшего мента, у которого ума как у старого петухана. У тебя даже ник завуалированный (откуда тебе тупому знать это слово. Ахах.) - Пи(д)орский пнязь.

      7
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      ...
      Рейтинг: +5484

      Питерский князь > Номэд 7 часов назад

      А я вижу, у тебя скоро от злости жопа взорветься до конца.
      Попу в тазик с холодной водой опусти.
      :)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +1812

      Болотоход > Питерский князь 6 часов назад

      Доктора вызови)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14538

      R_a_i_n > Питерский князь 6 часов назад

      ЛГБТ вояка снова свой зад выставил на всеобщее обозрение. Фууу, какое ты посмешище.

      3
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      ...
      Рейтинг: +23187

      Persona_non_Grata > Болотоход 6 часов назад

      Не поможет - ему уже и психушка не помогает, он там уже несколько раз бывал ( по собственному признанию ) ...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3399

      шахта Заполярная > Питерский князь 5 часов назад

      Ты какой то озабоченный, голубой что ли, бывший мент.

      2
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      Рейтинг: +3399

      шахта Заполярная > Питерский князь 5 часов назад

      Нормальным людям не интересны твои влажные мечты, бегай в чем хочешь.

      1
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      Рейтинг: +5484

      Питерский князь > шахта Заполярная 5 часов назад

      Шляпа заполярная и его шайка.
      :)))

      0
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      Рейтинг: +556

      vsolon > Питерский князь 4 часа назад

      личный опыт с тазиком....

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      Рейтинг: +5484

      Питерский князь > vsolon 3 часа назад

      Будучи в кардонах на Петровском, ни один раз вытаскивал жопы мясных. Тазик с золодной водой помогал. Там аанал есть, ваши свин.ские морды туда пьяными ныряли, что бы не так жгло.
      :)))
      Самым рьяным, дубинкой в жопу в буханке, а потом пофиг тазик, если есть с собой, либо в канал.
      :)))
      Неугомонный ЛГБТ проект.

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      Рейтинг: +3399

      шахта Заполярная > Питерский князь 2 часа назад

      Странные вы питорские голубые.

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