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    • Самая горячая футболистка мира возмутилась, что все смотрят только на ее сексуальность: «Обращайте внимание на меня как на личность»

    Самая горячая футболистка мира возмутилась, что все смотрят только на ее сексуальность: «Обращайте внимание на меня как на личность»

    Футболистка швейцарского «Грассхоппера» Ана Мария Маркович недовольна своим «ярлыком» самой сексуальной футболистки мира. Она считает, что это придает ей лишнее внимание.

    23-летняя хорватка хочет, чтобы люди обращали внимание на ее игровые и личностные качества, а не на внешность.

    Однажды девушку спросили, что бы она предпочла: стать моделью или стать игроком «Челси». Она выбрала второе.

    «Мне понравились статьи, в которых меня называли самой красивой футболисткой, потому что мне приятно слышать, что я красива. Но потом в газетах меня называли самой сексуальной футболисткой. Мне это не понравилось.

    После этого мне написало много людей, представляющихся менеджерами, и я точно знаю, чего они от меня хотят. Они никогда не видели, как я играю в футбол, и смотрят только на внешность. Мне очень жаль. Я думаю, что такие люди должны заранее узнать больше и посмотреть, что я могу делать в футболе», – говорила Маркович.

    Хорватка добавила, что иногда получает в социальных сетях нежелательные откровенные изображения. У нее 2,3 миллиона подписчиков.

    «Иногда приходят забавные сообщения от людей, которые пишут, что хотят служить мне и, например, хотят почистить мои бутсы после тренировки», – сказала Маркович.

    • Нападающая всю карьеру проводит в Швейцарии.
    • Она вызывается в сборную Хорватии.
    • Медиа называют Маркович самой сексуальной футболисткой мира.

    Фото: социальные Аны Марии Маркович

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 08:08
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2137

      ItalianFootball 4 часа назад

      Я буду размулёвываться и выставлять фото в нижнем бельше, но вы, обращайте на мою личность внимание. Хм... Биполярка ?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +554

      НикКин 4 часа назад

      И что красивого в треугольном лице то чувство что в детстве в углу часто стояла )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17712

      Garrincha58 4 часа назад

      хорошечна!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3761

      acor94 4 часа назад

      Нет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +152

      Chicha 5 часов назад

      Как определить личные качества по сиськам?

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +15381

      Алексей З 5 часов назад

      Прежде всего ты ЖЕНЩИНА (девушка), а уж потом футболистка.

      2
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