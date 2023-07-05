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  • Самая горячая футболистка мира возмутилась, что все смотрят только на ее сексуальность: «Обращайте внимание на меня как на личность»

Самая горячая футболистка мира возмутилась, что все смотрят только на ее сексуальность: «Обращайте внимание на меня как на личность»

5 июля 2023, 08:08
5

Футболистка швейцарского «Грассхоппера» Ана Мария Маркович недовольна своим «ярлыком» самой сексуальной футболистки мира. Она считает, что это придает ей лишнее внимание.

23-летняя хорватка хочет, чтобы люди обращали внимание на ее игровые и личностные качества, а не на внешность.

Однажды девушку спросили, что бы она предпочла: стать моделью или стать игроком «Челси». Она выбрала второе.

«Мне понравились статьи, в которых меня называли самой красивой футболисткой, потому что мне приятно слышать, что я красива. Но потом в газетах меня называли самой сексуальной футболисткой. Мне это не понравилось.

После этого мне написало много людей, представляющихся менеджерами, и я точно знаю, чего они от меня хотят. Они никогда не видели, как я играю в футбол, и смотрят только на внешность. Мне очень жаль. Я думаю, что такие люди должны заранее узнать больше и посмотреть, что я могу делать в футболе», – говорила Маркович.

Хорватка добавила, что иногда получает в социальных сетях нежелательные откровенные изображения. У нее 2,3 миллиона подписчиков.

«Иногда приходят забавные сообщения от людей, которые пишут, что хотят служить мне и, например, хотят почистить мои бутсы после тренировки», – сказала Маркович.

  • Нападающая всю карьеру проводит в Швейцарии.
  • Она вызывается в сборную Хорватии.
  • Медиа называют Маркович самой сексуальной футболисткой мира.

Фото: социальные Аны Марии Маркович

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Источник: Sports.ru
Комментарии (5)
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Chicha
1688538966
Как определить личные качества по сиськам?
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acor94
1688542298
Нет.
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Garrincha58
1688542403
хорошечна!
Ответить
НикКин
1688542470
И что красивого в треугольном лице то чувство что в детстве в углу часто стояла )
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ItalianFootball
1688543743
Я буду размулёвываться и выставлять фото в нижнем бельше, но вы, обращайте на мою личность внимание. Хм... Биполярка ?
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