Футболистка швейцарского «Грассхоппера» Ана Мария Маркович недовольна своим «ярлыком» самой сексуальной футболистки мира. Она считает, что это придает ей лишнее внимание.

23-летняя хорватка хочет, чтобы люди обращали внимание на ее игровые и личностные качества, а не на внешность.

Однажды девушку спросили, что бы она предпочла: стать моделью или стать игроком «Челси». Она выбрала второе.

«Мне понравились статьи, в которых меня называли самой красивой футболисткой, потому что мне приятно слышать, что я красива. Но потом в газетах меня называли самой сексуальной футболисткой. Мне это не понравилось.

После этого мне написало много людей, представляющихся менеджерами, и я точно знаю, чего они от меня хотят. Они никогда не видели, как я играю в футбол, и смотрят только на внешность. Мне очень жаль. Я думаю, что такие люди должны заранее узнать больше и посмотреть, что я могу делать в футболе», – говорила Маркович.

Хорватка добавила, что иногда получает в социальных сетях нежелательные откровенные изображения. У нее 2,3 миллиона подписчиков.

«Иногда приходят забавные сообщения от людей, которые пишут, что хотят служить мне и, например, хотят почистить мои бутсы после тренировки», – сказала Маркович.

Нападающая всю карьеру проводит в Швейцарии.

Она вызывается в сборную Хорватии.

Медиа называют Маркович самой сексуальной футболисткой мира.

Фото: социальные Аны Марии Маркович

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