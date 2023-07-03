«Мне все равно, есть ли у кого-то больше титулов». Самая красивая футболистка мира написала Роналду – наверняка ему приятно читать эти строчки

Футболистка швейцарского «Грассхоппера» Ана Мария Маркович фанатеет от нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Недавно она подтвердила это открытым письмом португальцу.

«Криштиану, я взрослела, наблюдая за тем, как ты играешь эти сумасшедшие матчи, в которых ты творил невозможное. Ты мотивировал целое поколение выдающихся футболистов бить по мячу, благодаря тебе сегодня они стали футболистами.

Мне все равно, есть ли у кого-то больше трофеев, чем у тебя, или если кто-то сейчас находится на более высоком уровне, чем ты, мне все равно, потому что в моем сердце (и когда я была маленькой девочкой, и сейчас) есть только один GOAT, и это всегда будешь ты. Вечная благодарность. Навсегда твой фанат №1», – написала Маркович.

Хорватка считается одной из самых красивых футболисток мира. Она не стесняется демонстрировать это подписчикам в социальных сетях.