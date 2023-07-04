Семак объяснил уход трех тренеров из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал уход трех тренеров из его штаба.

– В тренерском штабе «Зенита» произошли изменения. Почему и куда ушли Мария Бурова, Александр Низелик и Максим Гайдовский?

– Уход Максима Гайдовского связан с переездом по семейным обстоятельствам – он не может участвовать в работе команды в том качестве, в котором был. Возможно, сам будет тренировать.

А что касается Александра и Марии, то они будут работать в другой стране. В какое место – скоро узнаем.

Мария Юрьевна хотела добавить по образовательной части – есть у нее цели и мечты. Это их решение, могу только пожелать удачи.