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    Семак объяснил уход трех тренеров из «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал уход трех тренеров из его штаба.

    – В тренерском штабе «Зенита» произошли изменения. Почему и куда ушли Мария Бурова, Александр Низелик и Максим Гайдовский?

    – Уход Максима Гайдовского связан с переездом по семейным обстоятельствам – он не может участвовать в работе команды в том качестве, в котором был. Возможно, сам будет тренировать.

    А что касается Александра и Марии, то они будут работать в другой стране. В какое место – скоро узнаем.

    Мария Юрьевна хотела добавить по образовательной части – есть у нее цели и мечты. Это их решение, могу только пожелать удачи.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2023 23:55
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