Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Назван лучший российский арбитр в сезоне-2022/23: это не Карасев

    Назван лучший российский арбитр в сезоне-2022/23: это не Карасев

    Владислав Безбородов признан лучшим российским арбитром в сезоне-2022/23.

    «Безбородов получил лучший средний балл за отработанные матчи по итогам сезона-2022/23. Результат формировался из оценок инспекторов матчей с учeтом решений экспертно-судейской комиссии РФС.

    50-летний судья отработал 26 матчей в чемпионате и кубке страны, включая Суперфинал Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА.

    Второе место по итогам сезона занял Павел Кукуян. 41-летний арбитр отработал 24 матча, включая обе встречи «Спартака» и «Зенита» в РПЛ.

    Сергей Карасев занял третье место. В прошедшем сезоне он отработал 23 матча в качестве главного арбитра», – сообщает РФС.

    Топ-10 лучших арбитров сезона-2022/23 по версии РФС:

    1. Владислав Безбородов, Санкт-Петербург, 50 лет, 26 матчей.
    2. Павел Кукуян, Сочи, 41 год, 24 матча.
    3. Сергей Карасев, Москва, 44 года, 23 матча.
    4. Артем Чистяков, Азов, 36 лет, 15 матчей.
    5. Алексей Амелин, Тула, 39 лет, 17 матчей.
    6. Евгений Турбин, Дмитров, 43 года, 12 матчей.
    7. Виталий Мешков, Дмитров, 40 лет, 17 матчей.
    8. Кирилл Левников, Санкт-Петербург, 39 лет, 22 матча.
    9. Павел Шадыханов, Москва, 37 лет, 17 матчей.
    10. Артeм Любимов, Санкт-Петербург, 38 лет, 19 матчей.

    Новости по теме
    В РФС одним словом охарактеризовали работу судьи на кубковом Суперфинале 5
    Нападающий «Краснодара»: «Судья убил игру, он был за ЦСКА!» 17
    Хусаинов назвал двух лучших арбитров РПЛ и поставил оценку судейству в минувшем сезоне 1
    Источник: сайт РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.07.2023 19:48
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101852

      zigbert 6 часов назад

      Единственное преимущество Безбородова это скорость.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18852

      NewLife 8 часов назад

      Список людей, которые должны быть уволены из профессии.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17709

      Garrincha58 8 часов назад

      лучший среди худших

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4872

      Эном айс 8 часов назад

      Две проститутки и престарелый европоц..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4522

      Snek 8 часов назад

      Кукуян то в какой номинации лучший? Самые смешные ошибки в судействе?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +380

      RedMaksim97 8 часов назад

      Спартаковец лучший, х*л*

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 