Назван лучший российский арбитр в сезоне-2022/23: это не Карасев

Владислав Безбородов признан лучшим российским арбитром в сезоне-2022/23.

«Безбородов получил лучший средний балл за отработанные матчи по итогам сезона-2022/23. Результат формировался из оценок инспекторов матчей с учeтом решений экспертно-судейской комиссии РФС.

50-летний судья отработал 26 матчей в чемпионате и кубке страны, включая Суперфинал Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА.

Второе место по итогам сезона занял Павел Кукуян. 41-летний арбитр отработал 24 матча, включая обе встречи «Спартака» и «Зенита» в РПЛ.

Сергей Карасев занял третье место. В прошедшем сезоне он отработал 23 матча в качестве главного арбитра», – сообщает РФС.

Топ-10 лучших арбитров сезона-2022/23 по версии РФС: