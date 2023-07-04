Назван лучший российский арбитр в сезоне-2022/23: это не Карасев

Владислав Безбородов признан лучшим российским арбитром в сезоне-2022/23.
«Безбородов получил лучший средний балл за отработанные матчи по итогам сезона-2022/23. Результат формировался из оценок инспекторов матчей с учeтом решений экспертно-судейской комиссии РФС.
50-летний судья отработал 26 матчей в чемпионате и кубке страны, включая Суперфинал Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА.
Второе место по итогам сезона занял Павел Кукуян. 41-летний арбитр отработал 24 матча, включая обе встречи «Спартака» и «Зенита» в РПЛ.
Сергей Карасев занял третье место. В прошедшем сезоне он отработал 23 матча в качестве главного арбитра», – сообщает РФС.
Топ-10 лучших арбитров сезона-2022/23 по версии РФС:
- Владислав Безбородов, Санкт-Петербург, 50 лет, 26 матчей.
- Павел Кукуян, Сочи, 41 год, 24 матча.
- Сергей Карасев, Москва, 44 года, 23 матча.
- Артем Чистяков, Азов, 36 лет, 15 матчей.
- Алексей Амелин, Тула, 39 лет, 17 матчей.
- Евгений Турбин, Дмитров, 43 года, 12 матчей.
- Виталий Мешков, Дмитров, 40 лет, 17 матчей.
- Кирилл Левников, Санкт-Петербург, 39 лет, 22 матча.
- Павел Шадыханов, Москва, 37 лет, 17 матчей.
- Артeм Любимов, Санкт-Петербург, 38 лет, 19 матчей.
Источник: сайт РФС