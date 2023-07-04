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  • Назван лучший российский арбитр в сезоне-2022/23: это не Карасев

Назван лучший российский арбитр в сезоне-2022/23: это не Карасев

4 июля 2023, 19:48
6

Владислав Безбородов признан лучшим российским арбитром в сезоне-2022/23.

«Безбородов получил лучший средний балл за отработанные матчи по итогам сезона-2022/23. Результат формировался из оценок инспекторов матчей с учeтом решений экспертно-судейской комиссии РФС.

50-летний судья отработал 26 матчей в чемпионате и кубке страны, включая Суперфинал Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА.

Второе место по итогам сезона занял Павел Кукуян. 41-летний арбитр отработал 24 матча, включая обе встречи «Спартака» и «Зенита» в РПЛ.

Сергей Карасев занял третье место. В прошедшем сезоне он отработал 23 матча в качестве главного арбитра», – сообщает РФС.

Топ-10 лучших арбитров сезона-2022/23 по версии РФС:

  1. Владислав Безбородов, Санкт-Петербург, 50 лет, 26 матчей.
  2. Павел Кукуян, Сочи, 41 год, 24 матча.
  3. Сергей Карасев, Москва, 44 года, 23 матча.
  4. Артем Чистяков, Азов, 36 лет, 15 матчей.
  5. Алексей Амелин, Тула, 39 лет, 17 матчей.
  6. Евгений Турбин, Дмитров, 43 года, 12 матчей.
  7. Виталий Мешков, Дмитров, 40 лет, 17 матчей.
  8. Кирилл Левников, Санкт-Петербург, 39 лет, 22 матча.
  9. Павел Шадыханов, Москва, 37 лет, 17 матчей.
  10. Артeм Любимов, Санкт-Петербург, 38 лет, 19 матчей.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Безбородов Владислав Карасев Сергей Кукуян Павел
Комментарии (6)
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RedMaksim97
1688490095
Спартаковец лучший, х*л*
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Snek
1688491598
Кукуян то в какой номинации лучший? Самые смешные ошибки в судействе?
Ответить
Эном айс
1688491865
Две проститутки и престарелый европоц..
Ответить
Garrincha58
1688492119
лучший среди худших
Ответить
NewLife
1688492411
Список людей, которые должны быть уволены из профессии.
Ответить
zigbert
1688498115
Единственное преимущество Безбородова это скорость.
Ответить
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