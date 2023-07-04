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Черчесов отклонил предложение из Саудовской Аравии

4 июля 2023, 18:44
5

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, что к нему есть интерес со стороны саудовских клубов.

– Как относитесь к тому, что происходит в Саудовской Аравии, ко всем этим бешеным трансферам?

– Уже проходили подобное: футбольный бум возникал в Японии, Китае, Катаре. Сейчас – в Саудовской Аравии.

Любой вид спорта способны популяризировать только звезды, поэтому приглашаются игроки, за которыми следят по всей планете.

Правда, не знаю, какие там стадионы и посещаемость. Посмотрим, что из этого выйдет.

– Проходила информация, что и к вам из Саудовской Аравии возникал интерес. Какое-то продолжение у этих разговоров последовало?

– Продолжение может быть, есть ты даешь ему шанс. Буквально в воскресенье звонили и интересовались, но я всегда отвечаю, что являюсь главным тренером «Ференцвароша», где у меня есть конкретные задачи и цели, к которым идем.

  • Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года.
  • При нем команда дважды стала чемпионом Венгрии, выиграла Кубок страны и впервые за 47 лет попала в плей-офф еврокубков.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Азия Ференцварош Черчесов Станислав
Комментарии (5)
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OtVinta
1688486407
Для гордого осетина деньги не на первом месте)
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DeStar
1688490456
похоже на вранье)) во первых "туда зовут именитых" - т.е у которых знаю в европе во вторых не уверен что даже саудииты будут звать под звезд российских тренеров там же пытаются "угодить" всяким канте, бензема, роналду и прочим а черчесовым им вряд ли угодишь ну это имхо лишь
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САДЫЧОК
1688499499
Физрук , еще и сказочник ! Он , отклонил ....Бы...
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zigbert
1688499617
Может и зря отказался если это правда.
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ВетеR
1688501247
Информация приходила во сне )
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