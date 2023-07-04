Черчесов отклонил предложение из Саудовской Аравии

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, что к нему есть интерес со стороны саудовских клубов.

– Как относитесь к тому, что происходит в Саудовской Аравии, ко всем этим бешеным трансферам?

– Уже проходили подобное: футбольный бум возникал в Японии, Китае, Катаре. Сейчас – в Саудовской Аравии.

Любой вид спорта способны популяризировать только звезды, поэтому приглашаются игроки, за которыми следят по всей планете.

Правда, не знаю, какие там стадионы и посещаемость. Посмотрим, что из этого выйдет.

– Проходила информация, что и к вам из Саудовской Аравии возникал интерес. Какое-то продолжение у этих разговоров последовало?

– Продолжение может быть, есть ты даешь ему шанс. Буквально в воскресенье звонили и интересовались, но я всегда отвечаю, что являюсь главным тренером «Ференцвароша», где у меня есть конкретные задачи и цели, к которым идем.