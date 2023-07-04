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    Черчесов отклонил предложение из Саудовской Аравии

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, что к нему есть интерес со стороны саудовских клубов.

    – Как относитесь к тому, что происходит в Саудовской Аравии, ко всем этим бешеным трансферам?

    – Уже проходили подобное: футбольный бум возникал в Японии, Китае, Катаре. Сейчас – в Саудовской Аравии.

    Любой вид спорта способны популяризировать только звезды, поэтому приглашаются игроки, за которыми следят по всей планете.

    Правда, не знаю, какие там стадионы и посещаемость. Посмотрим, что из этого выйдет.

    – Проходила информация, что и к вам из Саудовской Аравии возникал интерес. Какое-то продолжение у этих разговоров последовало?

    – Продолжение может быть, есть ты даешь ему шанс. Буквально в воскресенье звонили и интересовались, но я всегда отвечаю, что являюсь главным тренером «Ференцвароша», где у меня есть конкретные задачи и цели, к которым идем.

    • Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года.
    • При нем команда дважды стала чемпионом Венгрии, выиграла Кубок страны и впервые за 47 лет попала в плей-офф еврокубков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2023 18:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1326

      mama1991 5 часов назад

      представляю как босы условного аль насра мчатся на скакунах к черчесу с чемоданами полные золота. но он неумолим

      0
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      Рейтинг: +12248

      ВетеR 5 часов назад

      Информация приходила во сне )

      0
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      Рейтинг: +101852

      zigbert 6 часов назад

      Может и зря отказался если это правда.

      0
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      Рейтинг: +9843

      САДЫЧОК 6 часов назад

      Физрук , еще и сказочник !
      Он , отклонил ....Бы...

      1
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      Рейтинг: +12575

      DeStar 8 часов назад

      похоже на вранье))
      во первых "туда зовут именитых" - т.е у которых знаю в европе
      во вторых не уверен что даже саудииты будут звать под звезд российских тренеров
      там же пытаются "угодить" всяким канте, бензема, роналду и прочим
      а черчесовым им вряд ли угодишь
      ну это имхо лишь

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      Рейтинг: +26

      OtVinta 9 часов назад

      Для гордого осетина деньги не на первом месте)

      0
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