«Вы неинтересны из-за последних событий»: Петржела – о российских футболистах

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что в Европе полностью утратили интерес к игрокам из России.

«Жители Чехии не знают, кто такой Артем Дзюба. У меня в стране, думаю, никто не сможет назвать ни одного российского футболиста – их просто не знают, вы неинтересны из-за последних событий.

Такое отношение к российскому футболу не только в Чехии, но, полагаю, и во всей Европе», – сказал Петржела.