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    • «Вы неинтересны из-за последних событий»: Петржела – о российских футболистах

    «Вы неинтересны из-за последних событий»: Петржела – о российских футболистах

    Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что в Европе полностью утратили интерес к игрокам из России.

    «Жители Чехии не знают, кто такой Артем Дзюба. У меня в стране, думаю, никто не сможет назвать ни одного российского футболиста – их просто не знают, вы неинтересны из-за последних событий.

    Такое отношение к российскому футболу не только в Чехии, но, полагаю, и во всей Европе», – сказал Петржела.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ были дисквалифицированы в еврокубках до конца сезона-2022/23. Скорее всего, санкции будут продлены.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18837

      NewLife 58 минут назад

      Чехия по населению меньше московского микрорайона, в Медведкове тебя тоже никто не знает.

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      Рейтинг: +5018

      fakeid > NewLife 50 минут назад

      10 лямов, если верить википедии. чёт на микрорайон не оч похоже)

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      Рейтинг: +18837

      NewLife > fakeid 12 минут назад

      Это так, я не прав, но близко. Я думаю, во всей Москве не наберется 10 млн людей, которые знают его.

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