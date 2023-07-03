«Вы неинтересны из-за последних событий»: Петржела – о российских футболистах

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что в Европе полностью утратили интерес к игрокам из России.
«Жители Чехии не знают, кто такой Артем Дзюба. У меня в стране, думаю, никто не сможет назвать ни одного российского футболиста – их просто не знают, вы неинтересны из-за последних событий.
Такое отношение к российскому футболу не только в Чехии, но, полагаю, и во всей Европе», – сказал Петржела.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ были дисквалифицированы в еврокубках до конца сезона-2022/23. Скорее всего, санкции будут продлены.
Источник: «РБ Спорт»