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  • «Вы неинтересны из-за последних событий»: Петржела – о российских футболистах

«Вы неинтересны из-за последних событий»: Петржела – о российских футболистах

3 июля 2023, 22:25
3

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что в Европе полностью утратили интерес к игрокам из России.

«Жители Чехии не знают, кто такой Артем Дзюба. У меня в стране, думаю, никто не сможет назвать ни одного российского футболиста – их просто не знают, вы неинтересны из-за последних событий.

Такое отношение к российскому футболу не только в Чехии, но, полагаю, и во всей Европе», – сказал Петржела.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ были дисквалифицированы в еврокубках до конца сезона-2022/23. Скорее всего, санкции будут продлены.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Петржела Властимил
Комментарии (3)
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NewLife
1688414339
Чехия по населению меньше московского микрорайона, в Медведкове тебя тоже никто не знает.
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Oldtrafford83
1688446255
Про тебя тоже все бы давно уже забыли, но бомбардир постоянно про тебя старпёра напоминает, вот для чего подобные новости нужны???
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