Мостовой ответил, считает ли он себя лицом российского футбола

Александр Мостовой высказался о своем статусе в истории футбола России.

«Кого я считаю лицом российского футбола? Во-первых, люди, которые называют меня, правильно делают. Но себя я называть не буду – некорректно.

У людей складывается впечатление о тебе, когда они смотрят на твои результаты. Мы равнялись на Черенкова, Гаврилова, но сегодняшнее поколение не равняется ни на кого, не смотрит на нас, на меня – это вряд ли уже. Фамилий вроде много, а, кажется, и нет.

Когда я заканчивал играть, на протяжении 5-6 лет меня узнавали всегда и везде – в Испании про меня знает каждый человек, как говорится. В странах СНГ со мной тоже фотографировались.

Сейчас время изменилось, за границу давно не ездил, а популярными уже становятся люди, которые хайпуют – показывают себя не на футбольном поле, а вне поля.

Смотришь статистику этих игроков и думаешь: «Елки-палки, у вас за карьеру 5 голов! Вы чего?». На них и равняются наши молодые, это то, что им нужно. Испаноязычное население меня точно знает, как и вся Испания! Испанский язык – второй в мире, так-то!

Это поколение не помнит Черенкова! Молодым скажите про Андрея Канчельскиса – что они знают про него? Он на правом краю забивал в Англии больше 10 мячей, сейчас наши форварды за сезон столько кладут.

Игорь Колыванов – 10 лет в Италии играл, но они его не знают! Мне больше 35 лет, поэтому я не являюсь примером для молодого поколения. Эти ребята смотрят на хайп и медиафутбол – конечно, это хорошо, но сравнивать с профессиональным его нельзя!

Помните, как пляжный футбол с большим начали равнять – вы чего, с ума сошли? Я сейчас в Бразилии был бы одним из лучших в пляжном футболе! Не надо сравнивать!» – заявил Мостовой.