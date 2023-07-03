Названо условие для автоматического продления контракта Дзюбы с «Локомотивом»

Стали известны подробности продления договора между «Локомотивом» и Артемом Дзюбой.
Стороны заключили новый контракт по схеме «1+1». Журналист Иван Карпов назвал условие для автоматического продления соглашения.
«Для продления договора на сезон-2024/25 Артем должен набить 12 очков по системе «гол+пас» в сезоне-2023/24», – сообщил инсайдер.
- В феврале Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.
- Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 13 матчах.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова