Названо условие для автоматического продления контракта Дзюбы с «Локомотивом»

Стали известны подробности продления договора между «Локомотивом» и Артемом Дзюбой.

Стороны заключили новый контракт по схеме «1+1». Журналист Иван Карпов назвал условие для автоматического продления соглашения.

«Для продления договора на сезон-2024/25 Артем должен набить 12 очков по системе «гол+пас» в сезоне-2023/24», – сообщил инсайдер.