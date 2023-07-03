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  • Названо условие для автоматического продления контракта Дзюбы с «Локомотивом»

Названо условие для автоматического продления контракта Дзюбы с «Локомотивом»

3 июля 2023, 21:17
8

Стали известны подробности продления договора между «Локомотивом» и Артемом Дзюбой.

Стороны заключили новый контракт по схеме «1+1». Журналист Иван Карпов назвал условие для автоматического продления соглашения.

«Для продления договора на сезон-2024/25 Артем должен набить 12 очков по системе «гол+пас» в сезоне-2023/24», – сообщил инсайдер.

  • В феврале Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.
  • Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 13 матчах.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (8)
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яцык
1688408935
Главное чтоб не было дрочки
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ВетеR
1688417237
а над..чить сколько по системе гол + слуцкер
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serglider
1688448483
То есть поучавствовать в 12 голах клуба!? Смеееешно... Для сравнения посмотрели бы статистику лучших нападающих СССР, я уже молчу про европейские топ чемпионаты. За то все смотрят на их зарплаты))) Серость и убогость заурядных игрочишек, при непомерных финансовых амбициях.
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zigbert
1688476663
Выполнить такое условие Дзюбе вполне по силам. Если только в новом сезоне он не снизит к себе требования.
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