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    • Названо условие для автоматического продления контракта Дзюбы с «Локомотивом»

    Названо условие для автоматического продления контракта Дзюбы с «Локомотивом»

    Стали известны подробности продления договора между «Локомотивом» и Артемом Дзюбой.

    Стороны заключили новый контракт по схеме «1+1». Журналист Иван Карпов назвал условие для автоматического продления соглашения.

    «Для продления договора на сезон-2024/25 Артем должен набить 12 очков по системе «гол+пас» в сезоне-2023/24», – сообщил инсайдер.

    • В феврале Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.
    • Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 13 матчах.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 21:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12248

      ВетеR 9 минут назад

      а над..чить сколько по системе гол + слуцкер

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5018

      fakeid 1 час назад

      трёшку спартаку, по трёшке аутсайдерам, трёшку голевых скидок - и уже в первом круге нужный результат будет достигнут.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +131

      яцык 2 часа назад

      Главное чтоб не было дрочки

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      prostotak2023 > яцык 2 часа назад

      подрочит и надрочит 12 очков.

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      Рейтинг: +7122

      sochi-2013 > яцык 2 часа назад

      Как будешь засыпать без новых видео? И о чем будешь писать ?

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      Рейтинг: +7122

      sochi-2013 > prostotak2023 2 часа назад

      sosiglot 7sm, тебе с яйцыком на другой сайт. Merskie ublydki!

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