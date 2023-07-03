Трансфер Тонали из «Милана» в «Ньюкасл» побил три рекорда

Сегодня «Ньюкасл» объявил о переходе полузащитника Сандро Тонали из «Милана».
Сумма сделки – 70 +10 миллионов евро.
Этот трансфер побил сразу три рекорда, пишет Football Italia.
- Тонали стал самым дорогим итальянским футболистом (предыдущий рекордсмен – Жоржиньо, купленный «Челси» за 57 млн евро);
- Продажа Тонали стала самой ценной в истории «Милана» (предыдущий рекордсмен – Кака, купленный «Реалом» за 67 млн евро);
- Покупка Тонали стала самой крупной в истории «Ньюкасла» (предыдущий рекордсмен – Александер Исак, купленный у «Реал Сосьедада» за 70 млн евро).
Источник: Football Italia