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    Трансфер Тонали из «Милана» в «Ньюкасл» побил три рекорда

    Сегодня «Ньюкасл» объявил о переходе полузащитника Сандро Тонали из «Милана».

    Сумма сделки – 70 +10 миллионов евро.

    Этот трансфер побил сразу три рекорда, пишет Football Italia.

    1. Тонали стал самым дорогим итальянским футболистом (предыдущий рекордсмен – Жоржиньо, купленный «Челси» за 57 млн евро);
    2. Продажа Тонали стала самой ценной в истории «Милана» (предыдущий рекордсмен – Кака, купленный «Реалом» за 67 млн евро);
    3. Покупка Тонали стала самой крупной в истории «Ньюкасла» (предыдущий рекордсмен – Александер Исак, купленный у «Реал Сосьедада» за 70 млн евро).

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    Источник: Football Italia

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