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    • Трансфер Осимхена может стать самым дорогим в истории «Челси»

    Трансфер Осимхена может стать самым дорогим в истории «Челси»

    В «Челси» не отказались от идеи купить нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

    Лондонский клуб думает о целесообразности платить за игрока 100+ миллионов фунтов (более 116 млн евро).

    Если сделка состоится, то «Челси», вероятно, побьет свой трансферный рекорд (сейчас – 121 млн евро за Энцо Фернандеса).

    • В прошедшем сезоне Осимхен забил 31 гол и сделал 5 ассистов в 39 матчах.
    • Его контракт с клубом действует до 2025 года.
    • Рыночная стоимость форварда – 120 миллионов евро.

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    Источник: Football.london

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +101849

      zigbert 7 часов назад

      Такое приобретение для Челси необходимо. Осимхен способен отработать все затраченные на него средства.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 12 часов назад

      На хохла не жалко

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