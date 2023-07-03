Трансфер Осимхена может стать самым дорогим в истории «Челси»

В «Челси» не отказались от идеи купить нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

Лондонский клуб думает о целесообразности платить за игрока 100+ миллионов фунтов (более 116 млн евро).

Если сделка состоится, то «Челси», вероятно, побьет свой трансферный рекорд (сейчас – 121 млн евро за Энцо Фернандеса).