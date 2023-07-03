Трансфер Осимхена может стать самым дорогим в истории «Челси»

В «Челси» не отказались от идеи купить нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.
Лондонский клуб думает о целесообразности платить за игрока 100+ миллионов фунтов (более 116 млн евро).
Если сделка состоится, то «Челси», вероятно, побьет свой трансферный рекорд (сейчас – 121 млн евро за Энцо Фернандеса).
- В прошедшем сезоне Осимхен забил 31 гол и сделал 5 ассистов в 39 матчах.
- Его контракт с клубом действует до 2025 года.
- Рыночная стоимость форварда – 120 миллионов евро.
Источник: Football.london