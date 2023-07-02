Личка: «Захарян – все! Закончил профессиональную карьеру»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка оценил перспективы Арсена Захаряна. Ранее сообщалось, что московский клуб предложит 20-летнего полузащитнику долгосрочный контракт.
«Арсен Захарян – все! После тренировки закончил профессиональную карьеру. Шутка.
Разговоров с ним не было. Упорная работа – бьет талант. Если не будет дисциплины, то ты будешь талантливым всю жизнь, но не покажешь это. Надо повторять и работать. Через это его талант будет расти. Захочет работать – будет хорошими игроком», – сказал Личка.
- Захарян в прошедшем сезоне РПЛ забил 5 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.
- Его рыночная цена – 15 млн евро.
Источник: Sport24