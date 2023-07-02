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Личка: «Захарян – все! Закончил профессиональную карьеру»

2 июля 2023, 21:07
9

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка оценил перспективы Арсена Захаряна. Ранее сообщалось, что московский клуб предложит 20-летнего полузащитнику долгосрочный контракт.

«Арсен Захарян – все! После тренировки закончил профессиональную карьеру. Шутка.

Разговоров с ним не было. Упорная работа – бьет талант. Если не будет дисциплины, то ты будешь талантливым всю жизнь, но не покажешь это. Надо повторять и работать. Через это его талант будет расти. Захочет работать – будет хорошими игроком», – сказал Личка.

  • Захарян в прошедшем сезоне РПЛ забил 5 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.
  • Его рыночная цена – 15 млн евро.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Захарян Арсен Личка Марцел
Комментарии (9)
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ScarlettOgusania
1688321494
после такого заголовка болелы динамы наложили в штаны!)
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NewLife
1688321682
Эти глубокие мысли не оригинальны. Глупо впаривать игрокам то, что они и так давно знают.
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OtVinta
1688322045
Ну что за тупой юмор:::::: то с Тюкавиным про свадьбу, то про Захаряна . Ну не такое это , не твое!!!!!
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zigbert
1688324476
Ожидаемого перехода не получилось. Теперь надо будет посмотреть с каким настроением Захарян начнет новый сезон.
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Skull_Boy
1688359093
Еще 1,5 года назад и ему только 20 лет, а уже в превратился в хлам
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