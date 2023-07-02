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    Личка: «Захарян – все! Закончил профессиональную карьеру»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка оценил перспективы Арсена Захаряна. Ранее сообщалось, что московский клуб предложит 20-летнего полузащитнику долгосрочный контракт.

    «Арсен Захарян – все! После тренировки закончил профессиональную карьеру. Шутка.

    Разговоров с ним не было. Упорная работа – бьет талант. Если не будет дисциплины, то ты будешь талантливым всю жизнь, но не покажешь это. Надо повторять и работать. Через это его талант будет расти. Захочет работать – будет хорошими игроком», – сказал Личка.

    • Захарян в прошедшем сезоне РПЛ забил 5 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.
    • Его рыночная цена – 15 млн евро.

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    Источник: Sport24

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    02.07.2023 21:07
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +20765

      Cleaner 5 часов назад

      В каждой шутке есть...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2184

      ScarlettOgusania > Cleaner 3 часа назад

      ...доля шутки, как говорил Жванецкий)

      1
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      ...
      Рейтинг: +3364

      шахта Заполярная > Cleaner 3 часа назад

      клинер

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      valsbaston 6 часов назад

      Личка всё.Потерял авторитет в Чехии, из за того что остался в России. И это не шутка.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +101845

      zigbert 6 часов назад

      Ожидаемого перехода не получилось. Теперь надо будет посмотреть с каким настроением Захарян начнет новый сезон.

      1
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      Рейтинг: +19

      OtVinta 7 часов назад

      Ну что за тупой юмор:::::: то с Тюкавиным про свадьбу, то про Захаряна . Ну не такое это , не твое!!!!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +5683

      neim > OtVinta 6 часов назад

      Юмор действительно не очень. Видать новому тренеру башню уносит от суммы подписанного в контракте.
      В Оренбурге за ним подобного не наблюдалось иначе как обьяснить подобную дичь ?

      0
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      Рейтинг: +18808

      NewLife 7 часов назад

      Эти глубокие мысли не оригинальны. Глупо впаривать игрокам то, что они и так давно знают.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +20765

      Cleaner > NewLife 5 часов назад

      Соболь чего то знает??? Ржу ни могу!..)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3364

      шахта Заполярная > Cleaner 3 часа назад

      Рано тебя выпустили.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2184

      ScarlettOgusania 7 часов назад

      после такого заголовка болелы динамы наложили в штаны!)

      4
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      Рейтинг: +1734

      Болотоход 7 часов назад

      Игрочишка!
      В помойку его лазурную.

      4
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