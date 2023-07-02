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    • Мостовой рассказал о съемках в «Содержанках» и дружбе с актером Ефремовым

    Мостовой рассказал о съемках в «Содержанках» и дружбе с актером Ефремовым

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, как ему поступило предложение сняться в сериале «Содержанки».

    «У них была задумка снять сериал в Европе, потом из-за всех событий решили снять в Петербурге. Им нужно было медийное лицо, связанное с Петербургом, выбрали меня. Сначала я испугался, волнительно, но потом решил, что это интересно будет, в новой роли себя почувствовать. В первый день боялся, что забуду слова, но потом увидел, что процесс очень доброжелательный.

    Подружился с актером Никитой Ефремовым, правда, он болельщик «Локомотива», один раз после того, как мы выиграли 5:0, он был не очень рад меня видеть. Но я извинился, сказал, что мы в Петербурге играли, такое на своем поле бывает», – сказал игрок.

    • Режиссер – Константин Богомолов, муж Ксении Собчак.
    • Никита Ефремов – сын заслуженного артиста Михаила Ефремова, который сейчас в тюрьме.
    • Ефремов-старший болеет за «Спартак».

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    Источник: «Р-Спорт»

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    02.07.2023 17:32
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