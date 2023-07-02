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    • Алдонин – о новом правиле офсайда: «Футбол станет интереснее»

    Алдонин – о новом правиле офсайда: «Футбол станет интереснее»

    Экс-футболист сборной России Евгений Алдонин оценил стремление ФИФА смягчить правило офсайда.

    • Согласно новой концепции, которую предстоит протестировать, офсайдом будет считаться положение, когда все тело игрока атаки в момент паса находится ближе к воротам соперника, чем защитник.
    • Алдонин выигрывал Кубок УЕФА с ЦСКА.
    • Сейчас он работает в системе «Родины».

    «Новое правило определения офсайда добавит работы судьям. Всегда было мнение, чтобы в ситуациях положения «вне игры» трактовать эпизоды в пользу атаки. Теперь будет больше аргументов за нападение, учитывая атлетизм и скорость атакующих футболистов.

    С новой трактовкой футбол станет интереснее, потому что бывают курьезные офсайды, когда определяют положение по носку, по шнурку. Возможно, теперь будет меньше споров. Я за зрелищность, за большое количество забитых мячей. Главное, чтобы не возникала путаница в решениях судей», – сказал Алдонин.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.07.2023 11:12
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5401

      PAREVG. 6 часов назад

      У меня свое мнение, хотя где-то я встречал подобное предложение: офсайд считать только в пределах штрафной. Все офсайдные линии на ВАР не нужны, но нужно 4 лайнсмена, 2 из которых будут следить только за офсайдом.

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      Рейтинг: +101845

      zigbert 12 часов назад

      Для защитников появятся определенные сложности, особенно со скоростными игроками атаки. Но спорные эпизоды никуда не денутся. Может быть судьям будет проще с появлением офсайдных линий в РПЛ.

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      Рейтинг: +1326

      mama1991 14 часов назад

      Офсайд надо считать по опорной ноге.точка. Вратарю должно быть разрешено пол метра выхода на толчок, иначе он просто в ситуации когда надо поймать пулю, не имея возможности толком оттолкнуться. Очевидные же вещи

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      Рейтинг: +12571

      DeStar 15 часов назад

      по мне так идея нормальная, не скажу что она идеальная в плане споров, они также будут, просто теперь с другой стороны наверное
      это вариант имеет плюс с точки зрения зрелищности, ведь, естественно, моментов и голов станет больше по стате.

      жаль ,что сама суть офсайда в целом штука не идеальная, как ни крути - лучшего варианта нет, но офсайд нужен

      а так по сути сделали как с позицией вратаря при пробитии пенальти. Вратарь должен оставаться одной ногой на линии, а вперед может делать хоть шаг, хоть голову хоть шею вытаскивай, теперь примерно тоже самое, зато не будет офсайдов из-за длинного носка, носка и прочих ~5 см которые фиг что значат. Но защитникам станет сильно тяжело

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      Рейтинг: +8355

      nik55 15 часов назад

      очередной проблемой прибавилось для судей

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      Рейтинг: +528

      Vratarь 16 часов назад

      Ничего не изменится: раньше бились за полплеча в офсайде, теперь на 30 сантиметров сдвинутся, и будут спорить есть просвет с телом защитника или нет.

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      Рейтинг: +635

      eugen-han 16 часов назад

      Возможно, что аналогия с фотофинишом в футболе неуместна, но получается те же части игрока в оффсайде будут учитываться, но только вместо носка пятка футболиста может вызвать споры из-за того, как и с какой стороны линии находилась во время фиксации ,, вне игры".
      То есть иначе говоря: при перестановке слагаемых - сумма не меняется.

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      Рейтинг: +20765

      Cleaner 16 часов назад

      И так бардак полный с определением офсайда, а будет полный ПИПЕЦ!

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