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  • Алдонин – о новом правиле офсайда: «Футбол станет интереснее»

Алдонин – о новом правиле офсайда: «Футбол станет интереснее»

2 июля 2023, 11:12
6

Экс-футболист сборной России Евгений Алдонин оценил стремление ФИФА смягчить правило офсайда.

  • Согласно новой концепции, которую предстоит протестировать, офсайдом будет считаться положение, когда все тело игрока атаки в момент паса находится ближе к воротам соперника, чем защитник.
  • Алдонин выигрывал Кубок УЕФА с ЦСКА.
  • Сейчас он работает в системе «Родины».

«Новое правило определения офсайда добавит работы судьям. Всегда было мнение, чтобы в ситуациях положения «вне игры» трактовать эпизоды в пользу атаки. Теперь будет больше аргументов за нападение, учитывая атлетизм и скорость атакующих футболистов.

С новой трактовкой футбол станет интереснее, потому что бывают курьезные офсайды, когда определяют положение по носку, по шнурку. Возможно, теперь будет меньше споров. Я за зрелищность, за большое количество забитых мячей. Главное, чтобы не возникала путаница в решениях судей», – сказал Алдонин.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Алдонин Евгений
Комментарии (6)
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eugen-han
1688288331
Возможно, что аналогия с фотофинишом в футболе неуместна, но получается те же части игрока в оффсайде будут учитываться, но только вместо носка пятка футболиста может вызвать споры из-за того, как и с какой стороны линии находилась во время фиксации ,, вне игры". То есть иначе говоря: при перестановке слагаемых - сумма не меняется.
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Vratarь
1688289142
Ничего не изменится: раньше бились за полплеча в офсайде, теперь на 30 сантиметров сдвинутся, и будут спорить есть просвет с телом защитника или нет.
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nik55
1688289904
очередной проблемой прибавилось для судей
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DeStar
1688291897
по мне так идея нормальная, не скажу что она идеальная в плане споров, они также будут, просто теперь с другой стороны наверное это вариант имеет плюс с точки зрения зрелищности, ведь, естественно, моментов и голов станет больше по стате. жаль ,что сама суть офсайда в целом штука не идеальная, как ни крути - лучшего варианта нет, но офсайд нужен а так по сути сделали как с позицией вратаря при пробитии пенальти. Вратарь должен оставаться одной ногой на линии, а вперед может делать хоть шаг, хоть голову хоть шею вытаскивай, теперь примерно тоже самое, зато не будет офсайдов из-за длинного носка, носка и прочих ~5 см которые фиг что значат. Но защитникам станет сильно тяжело
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zigbert
1688301183
Для защитников появятся определенные сложности, особенно со скоростными игроками атаки. Но спорные эпизоды никуда не денутся. Может быть судьям будет проще с появлением офсайдных линий в РПЛ.
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PAREVG.
1688324205
У меня свое мнение, хотя где-то я встречал подобное предложение: офсайд считать только в пределах штрафной. Все офсайдные линии на ВАР не нужны, но нужно 4 лайнсмена, 2 из которых будут следить только за офсайдом.
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