Алдонин – о новом правиле офсайда: «Футбол станет интереснее»

У меня свое мнение, хотя где-то я встречал подобное предложение: офсайд считать только в пределах штрафной. Все офсайдные линии на ВАР не нужны, но нужно 4 лайнсмена, 2 из которых будут следить только за офсайдом.
Экс-футболист сборной России Евгений Алдонин оценил стремление ФИФА смягчить правило офсайда.
- Согласно новой концепции, которую предстоит протестировать, офсайдом будет считаться положение, когда все тело игрока атаки в момент паса находится ближе к воротам соперника, чем защитник.
- Алдонин выигрывал Кубок УЕФА с ЦСКА.
- Сейчас он работает в системе «Родины».
«Новое правило определения офсайда добавит работы судьям. Всегда было мнение, чтобы в ситуациях положения «вне игры» трактовать эпизоды в пользу атаки. Теперь будет больше аргументов за нападение, учитывая атлетизм и скорость атакующих футболистов.
С новой трактовкой футбол станет интереснее, потому что бывают курьезные офсайды, когда определяют положение по носку, по шнурку. Возможно, теперь будет меньше споров. Я за зрелищность, за большое количество забитых мячей. Главное, чтобы не возникала путаница в решениях судей», – сказал Алдонин.