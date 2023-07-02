Алдонин – о новом правиле офсайда: «Футбол станет интереснее»

Экс-футболист сборной России Евгений Алдонин оценил стремление ФИФА смягчить правило офсайда.

Согласно новой концепции, которую предстоит протестировать, офсайдом будет считаться положение, когда все тело игрока атаки в момент паса находится ближе к воротам соперника, чем защитник.

Алдонин выигрывал Кубок УЕФА с ЦСКА.

Сейчас он работает в системе «Родины».

«Новое правило определения офсайда добавит работы судьям. Всегда было мнение, чтобы в ситуациях положения «вне игры» трактовать эпизоды в пользу атаки. Теперь будет больше аргументов за нападение, учитывая атлетизм и скорость атакующих футболистов.

С новой трактовкой футбол станет интереснее, потому что бывают курьезные офсайды, когда определяют положение по носку, по шнурку. Возможно, теперь будет меньше споров. Я за зрелищность, за большое количество забитых мячей. Главное, чтобы не возникала путаница в решениях судей», – сказал Алдонин.