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    В ФИФА задумались об изменении правила офсайда

    Идет работа над обновлением футбольного правила офсайда.

    В ФИФА задумались об изменении этого правила и уже начали консультации с Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB).

    Согласно новой концепции, офсайдом будет считаться положение, когда все тело игрока атаки в момент паса находится ближе к воротам соперника, чем защитник.

    Нововведение должно сделать игру более динамичной и зрелищной. Если его одобрят, то для тестирования измененного правила привлекут низшие лиги Швеции, Италии и Нидерландов.

    Источник: Mundo Deportivo

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    01.07.2023 14:45
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    Комментарии17
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    • ...
      Рейтинг: +101837

      zigbert 5 часов назад

      Конечно это изменение пойдет в пользу атаки.
      Сложности определения офсайда останутся.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8050

      BarStep 12 часов назад

      И что это принципиально изменит?!
      Ничего!
      Если сейчас отчерчивают мм спереди,
      то потом будут чертить сзади..
      Какая нах разница!
      Те же споры, оры и ...

      1
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      ...
      Рейтинг: +194

      ugc-gaming > BarStep 11 часов назад

      разница в корпус имеет большое значение на высоком уровне, эта идея в пользу атаки, так что смысл есть

      0
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      ...
      Рейтинг: +8050

      BarStep > ugc-gaming 10 часов назад

      Здесь понятно, предложение в пользу больше забивать..

      Я говорю про срач офсайд/не офсайд

      0
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      Рейтинг: +194

      ugc-gaming > BarStep 8 часов назад

      в плане споров согласен, но это все равно лучше, чем проморгавший боковой без вара, объективно нет сейчас абсолютно не заслуженных голов, как было ранее

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6111

      GoldPlayFIFARus9 12 часов назад

      Идея интересная, но я бы сделал так, чтобы бОльшая часть тела оказалась в оффсайде,а то можно это абузить слишком жёстко

      0
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      Рейтинг: +553

      НикКин 12 часов назад

      отменить вообще офсайд и голов больше и споров меньше

      0
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      Рейтинг: +6111

      GoldPlayFIFARus9 > НикКин 12 часов назад

      Какой-то детский лепет. Будто футбол начал смотреть только в этом году.
      И что тогда будет, возле штрафной соперника будет оставаться по 3-4 игрока и и вся игра будет заключаться в том, чтобы со своей половины поля как можно быстрее забросить на чужую?

      1
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      Рейтинг: +194

      ugc-gaming > НикКин 11 часов назад

      его и не было изначально, а появился он не просто так...

      0
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      Рейтинг: +14433

      R_a_i_n > GoldPlayFIFARus9 11 часов назад

      интересно на это посмотреть

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      Рейтинг: +553

      НикКин > GoldPlayFIFARus9 11 часов назад

      Я его вообще не смотрю футбол

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      Рейтинг: +1326

      mama1991 12 часов назад

      Офсайд надо считать по опорной ноге, точка.

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      Рейтинг: +12306

      BRO_football 12 часов назад

      Наконец-то! Всё тело! А то у нас в РПЛ любят линии рисовать и высчитывать на сколько миллиметров мизинец правой ноги атакую был ближе к воротам соперника, чем защитник!

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      Рейтинг: +1326

      mama1991 > BRO_football 12 часов назад

      Не только в рпл, везде занимаются этой галиметьей

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      Рейтинг: +3068

      Play > BRO_football 9 часов назад

      А в чём будет разница? Сейчас рисуют линии и ищут мизинец, потом будут точно так же рисовать линии и искать пятку.

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      Рейтинг: +155

      witalik 12 часов назад

      Оффсайд в футболе надо отменить!!! до линии штрафной соперника...

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      Рейтинг: +1326

      mama1991 > witalik 12 часов назад

      Футбол тогда приобретет скорости 50х годов, станет позиционным и медленно неинтересным...

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