В ФИФА задумались об изменении правила офсайда

Идет работа над обновлением футбольного правила офсайда.

В ФИФА задумались об изменении этого правила и уже начали консультации с Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB).

Согласно новой концепции, офсайдом будет считаться положение, когда все тело игрока атаки в момент паса находится ближе к воротам соперника, чем защитник.

Нововведение должно сделать игру более динамичной и зрелищной. Если его одобрят, то для тестирования измененного правила привлекут низшие лиги Швеции, Италии и Нидерландов.