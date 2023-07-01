Вратарь «Нефтчи» госпитализирован после столкновения в матче с «Зенитом»

Голкипер «Нефтчи» Агиль Мамедов получил травму в концовке матча первого тура Кубка PARI Премьер против «Зенита» (1:3). Он столкнулся с соперником.

«Наш вратарь сейчас в больнице Петербурга, его туда отвезли со стадиона. Как сообщил доктор, серьезных последствий удалось избежать. Надеемся, больших проблем у Агиля нет. Но надо сделать КТ, чтобы понять, какие повреждения ему могли быть нанесены», – сказал пресс-атташе бакинцев Рустам Алахвердиев.