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    • Вратарь «Нефтчи» госпитализирован после столкновения в матче с «Зенитом»

    Вратарь «Нефтчи» госпитализирован после столкновения в матче с «Зенитом»

    Голкипер «Нефтчи» Агиль Мамедов получил травму в концовке матча первого тура Кубка PARI Премьер против «Зенита» (1:3). Он столкнулся с соперником.

    «Наш вратарь сейчас в больнице Петербурга, его туда отвезли со стадиона. Как сообщил доктор, серьезных последствий удалось избежать. Надеемся, больших проблем у Агиля нет. Но надо сделать КТ, чтобы понять, какие повреждения ему могли быть нанесены», – сказал пресс-атташе бакинцев Рустам Алахвердиев.

    • 34-летний Мамедов стоит 100 тысяч евро.
    • «Зенит» добился волевой победы.
    • Впереди у россиян матч с «Црвеной Звездой».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.07.2023 23:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +57

      Айболид 4 часа назад

      Уже слышно вдалеке нарастающее хрюканье .

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