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  • Гендиректор «Црвены Звезды» сделал заявление об использовании призовых за победу в Кубке PARI Премьер

Гендиректор «Црвены Звезды» сделал заявление об использовании призовых за победу в Кубке PARI Премьер

17 июля 2023, 10:53

«Црвена Звезда» поможет сербским жителям Косово.

Клуб направил им призовые за победу в Кубке PARI Премьер в полном объеме. Речь идет о 50 тысячах евро.

«Успехи «Црвены Звезды» – это подвиги на благо сербского народа, так было и будет всегда. Приз за победу на Кубке PARI Премьер в Санкт‑Петербурге мы решили передать в полном объеме народу Косово и Метохии, чтобы хоть немного помочь нашим незащищенным людям, для которых крайне важна любая финансовая поддержка.

Мы хотим спасти наше Косово. Мы продолжим помогать тем, кто наиболее уязвим, потому что «Црвена Звезда» всегда была рядом со своими людьми, которые делают ее великой», – заявил генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич.

  • В Кубке PARI Премьер-2023 участвовали «Црвена Звезда», «Зенит», «Фенербахче» и «Нефтчи».
  • Сербы выиграли все три матча с разницей забитых и пропущенных голов 9:2.

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Источник: сайт «Црвены Звезды»
Кубок PARI Премьер Црвена Звезда
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