Российские судьи вскоре могут вернуться к работе на матчах еврокубков и сборных

Кукуляку назначат на финал ЛЕ
УЕФА близок к тому, чтобы вернуть российских судей на матчи еврокубков и сборных команд.
«В отличие от российских клубов и сборных, арбитры и официальные лица не были отстранены от работы на международных матчах под эгидой УЕФА. В прошлом году отсутствие назначений объяснялось, в том числе, сложной логистикой.
РФС с февраля плотно контактирует с УЕФА по поводу возвращения арбитров и официальных лиц к работе в европейском футболе, и на сегодняшний день позиции сторон позволяют с оптимизмом надеяться на скорое разрешение этого вопроса», – написал источник.
- Ранее арбитр РПЛ Сергей Карасев получил вызов на сбор судей УЕФА.
- Судьи РПЛ не работают в Европе полтора года.
- Российский футбол отстранен от международного решениями ФИФА и УЕФА.