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    • Российские судьи вскоре могут вернуться к работе на матчах еврокубков и сборных

    Российские судьи вскоре могут вернуться к работе на матчах еврокубков и сборных

    УЕФА близок к тому, чтобы вернуть российских судей на матчи еврокубков и сборных команд.

    «В отличие от российских клубов и сборных, арбитры и официальные лица не были отстранены от работы на международных матчах под эгидой УЕФА. В прошлом году отсутствие назначений объяснялось, в том числе, сложной логистикой.

    РФС с февраля плотно контактирует с УЕФА по поводу возвращения арбитров и официальных лиц к работе в европейском футболе, и на сегодняшний день позиции сторон позволяют с оптимизмом надеяться на скорое разрешение этого вопроса», – написал источник.

    • Ранее арбитр РПЛ Сергей Карасев получил вызов на сбор судей УЕФА.
    • Судьи РПЛ не работают в Европе полтора года.
    • Российский футбол отстранен от международного решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.07.2023 18:01
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +2381

      jek718875 7 часов назад

      Кукуляку назначат на финал ЛЕ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12306

      BRO_football 9 часов назад

      Это вот наших придурков, которые ошибаются в каждом туре РПЛ, отправят судить еврокубки и матчи сборных? Да уж, я был лучшего мнения о УЕФА.

      0
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      ...
      Рейтинг: +4520

      Snek > BRO_football 8 часов назад

      Так без наших придурков договорняки катать сложнее стало.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1380

      САНЁК17 > BRO_football 6 часов назад

      А в УЕФА работает нормальные?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +56238

      MaxRnD 9 часов назад

      Левникова выберут, тут к бабке не ходи, ещё тот специалист на коленках перед "потенциальными" хозяевами попресмыкаться ...

      0
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      Рейтинг: +61

      vaisboston > MaxRnD 9 часов назад

      Максик тебе из окопа видней.)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +56238

      MaxRnD > vaisboston 8 часов назад

      Вот вангую, что когда мамбеты поймают тебя в местных бурьянах и захотят проверить твоё знание арийской казахской мовы, то тогда ты первый, как ошпаренный, завизжишь, что: "Путин приди, порядок наведи"

      1
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      Рейтинг: +61

      vaisboston > MaxRnD 8 часов назад

      Тебе это из твоего окопа заванговелось ? )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +56238

      MaxRnD > vaisboston 7 часов назад

      Ну да, хэройский хэрой, ты ж, когда коренные узкоплёночные арии тобой вплотную займутся, не к Путину драпай, а к щирым усраинцам

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +61

      vaisboston > MaxRnD 5 часов назад

      Гойда максик )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14433

      R_a_i_n 10 часов назад

      Представляю истерику Зинченко, если Карасев попадется!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +61

      vaisboston > R_a_i_n 9 часов назад

      Рано представляешь .. Пока еще УЕФА окончательного решения не принял. Вот оно чо Райка, вот оно чо.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1724

      Болотоход > R_a_i_n 9 часов назад

      Вони будет на всю окраину)))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +23115

      Persona_non_Grata > Болотоход 7 часов назад

      А может не стоит торопиться и самим "пускать газы" преждевременно ?))) Или это - "превентивный удар" ??? )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14433

      R_a_i_n > Persona_non_Grata 5 часов назад

      Рука, лицо...

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      Ответить
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      Рейтинг: +23115

      Persona_non_Grata > R_a_i_n 5 часов назад

      Радует ! - хорошо хоть не как принято у Дзюбы - рука, ... )))

      0
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