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  • Российские судьи вскоре могут вернуться к работе на матчах еврокубков и сборных

Российские судьи вскоре могут вернуться к работе на матчах еврокубков и сборных

1 июля 2023, 18:01
8

УЕФА близок к тому, чтобы вернуть российских судей на матчи еврокубков и сборных команд.

«В отличие от российских клубов и сборных, арбитры и официальные лица не были отстранены от работы на международных матчах под эгидой УЕФА. В прошлом году отсутствие назначений объяснялось, в том числе, сложной логистикой.

РФС с февраля плотно контактирует с УЕФА по поводу возвращения арбитров и официальных лиц к работе в европейском футболе, и на сегодняшний день позиции сторон позволяют с оптимизмом надеяться на скорое разрешение этого вопроса», – написал источник.

  • Ранее арбитр РПЛ Сергей Карасев получил вызов на сбор судей УЕФА.
  • Судьи РПЛ не работают в Европе полтора года.
  • Российский футбол отстранен от международного решениями ФИФА и УЕФА.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (8)
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R_a_i_n
1688224449
Представляю истерику Зинченко, если Карасев попадется!
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MaxRnD
1688226263
Левникова выберут, тут к бабке не ходи, ещё тот специалист на коленках перед "потенциальными" хозяевами попресмыкаться ...
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BRO_football
1688228228
Это вот наших придурков, которые ошибаются в каждом туре РПЛ, отправят судить еврокубки и матчи сборных? Да уж, я был лучшего мнения о УЕФА.
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jek718875
1688232716
Кукуляку назначат на финал ЛЕ
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