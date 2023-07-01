Дзюба: «Дети, не смотрите шоу со мной, это 18+!»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба высказался о своем участии в интернет-шоу.
«Мне нравится участвовать в шоу. Но, дети, смотреть не надо, это 18+! Мы получаем удовольствие от этого с Леонидом Слуцким. Это все Слуцкий придумал. В спорте ты не можешь без мата, не донесешь просто мысль. Ты же не сможешь донести если скажешь: «Сударь, вы не туда дали пас», – не скажешь, повторюсь. Так нельзя.
Не читаю комментарии к выпускаем, а вот Слуцкий читает все. Он не переживает, мы уже настолько толстокожие, нас не пробить этим. Когда ты в нашей стране футболист, ты должен быть готов ко всему, абсолютно. Скажу так: не нравится – не смотрите», – сказал игрок.
- В феврале Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.
- Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 13 матчах.
- Клуб продлил контракт с игроком по схеме «1+1».
Источник: Sport24