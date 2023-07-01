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    Дзюба: «Дети, не смотрите шоу со мной, это 18+!»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба высказался о своем участии в интернет-шоу.

    «Мне нравится участвовать в шоу. Но, дети, смотреть не надо, это 18+! Мы получаем удовольствие от этого с Леонидом Слуцким. Это все Слуцкий придумал. В спорте ты не можешь без мата, не донесешь просто мысль. Ты же не сможешь донести если скажешь: «Сударь, вы не туда дали пас», – не скажешь, повторюсь. Так нельзя.

    Не читаю комментарии к выпускаем, а вот Слуцкий читает все. Он не переживает, мы уже настолько толстокожие, нас не пробить этим. Когда ты в нашей стране футболист, ты должен быть готов ко всему, абсолютно. Скажу так: не нравится – не смотрите», – сказал игрок.

    • В феврале Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.
    • Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 13 матчах.
    • Клуб продлил контракт с игроком по схеме «1+1».

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    Источник: Sport24

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    01.07.2023 17:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +18786

      NewLife 7 часов назад

      Оба - дегенераты(

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2381

      jek718875 10 часов назад

      Я один выпуск посмотрел, мне хватит на оставшуюся жизнь

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23115

      Persona_non_Grata > jek718875 7 часов назад

      А я даже смотреть не хочу - боюсь за аппетит и сон )))

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      Рейтинг: +2381

      jek718875 > Persona_non_Grata 6 часов назад

      И правильно

      1
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