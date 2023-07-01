Дзюба: «Дети, не смотрите шоу со мной, это 18+!»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба высказался о своем участии в интернет-шоу.

«Мне нравится участвовать в шоу. Но, дети, смотреть не надо, это 18+! Мы получаем удовольствие от этого с Леонидом Слуцким. Это все Слуцкий придумал. В спорте ты не можешь без мата, не донесешь просто мысль. Ты же не сможешь донести если скажешь: «Сударь, вы не туда дали пас», – не скажешь, повторюсь. Так нельзя.

Не читаю комментарии к выпускаем, а вот Слуцкий читает все. Он не переживает, мы уже настолько толстокожие, нас не пробить этим. Когда ты в нашей стране футболист, ты должен быть готов ко всему, абсолютно. Скажу так: не нравится – не смотрите», – сказал игрок.