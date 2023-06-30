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    • «Точно не мастерство футболистов»: Павлюченко – о причине успеха сборной России на Евро-2008

    «Точно не мастерство футболистов»: Павлюченко – о причине успеха сборной России на Евро-2008

    Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко порассуждал о выступлении на Евро-2008.

    – Сейчас все вспоминают Евро-2008, где сборная России добилась своего максимального успеха, став бронзовым призером. Чем вы можете объяснить этот успех – гений Гуса Хиддинка, талантливым поколением игроков или удачей?

    - Да, игры за третье место тогда не было, но по определенным правилам, нам тогда их объяснили, мы получили бронзовые медали.

    Точно не мастерство футболистов стало причиной того успеха на Евро-2008. Мы приезжали туда «темной лошадкой» и были сборные, которые были намного сильнее нас, даже в группе. Например, Швеция и Голландия, Греция – по составу, по именам все они были на голову выше нас, но у нас была команда.

    И Гус – тот тренер, который не столько тренировал, сколько не мешал нам играть. Сделал хорошую атмосферу в команде. Мы его уважали, поэтому и достигли такого высокого результата.

    • На трех следующих Евро сборная России не смогла даже выйти в плей-офф.
    • Хиддинк возглавлял команду с 2006 по 2010 год.
    • Павлюченко на чемпионате Европы в 2008-м забил 3 гола.

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    Источник: «Татар-информ»

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