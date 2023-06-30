«Точно не мастерство футболистов»: Павлюченко – о причине успеха сборной России на Евро-2008

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко порассуждал о выступлении на Евро-2008.

– Сейчас все вспоминают Евро-2008, где сборная России добилась своего максимального успеха, став бронзовым призером. Чем вы можете объяснить этот успех – гений Гуса Хиддинка, талантливым поколением игроков или удачей?

- Да, игры за третье место тогда не было, но по определенным правилам, нам тогда их объяснили, мы получили бронзовые медали.

Точно не мастерство футболистов стало причиной того успеха на Евро-2008. Мы приезжали туда «темной лошадкой» и были сборные, которые были намного сильнее нас, даже в группе. Например, Швеция и Голландия, Греция – по составу, по именам все они были на голову выше нас, но у нас была команда.

И Гус – тот тренер, который не столько тренировал, сколько не мешал нам играть. Сделал хорошую атмосферу в команде. Мы его уважали, поэтому и достигли такого высокого результата.