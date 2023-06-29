Фабрицио Романо узнал зарплату Брозовича в клубе Роналду

Стало известно, сколько полузащитник «Интера» Марсело Брозович будет зарабатывать в Саудовской Аравии.
«Аль-Наср» принял все условия 30-летнего футболиста, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
Хорват получит 100 миллионов евро за три года – это зарплата и подъемные. «Интер» выручит 23 миллиона евро за трансфер.
- В прошедшем сезоне Брозович забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 40 матчах.
- Хавбек заключит с «Аль-Насром» контракт до июня 2026 года.
- Он станет одноклубником Криштиану Роналду.
Источник: твиттер Фабрицио Романо