Фабрицио Романо узнал зарплату Брозовича в клубе Роналду

Стало известно, сколько полузащитник «Интера» Марсело Брозович будет зарабатывать в Саудовской Аравии.

«Аль-Наср» принял все условия 30-летнего футболиста, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Хорват получит 100 миллионов евро за три года – это зарплата и подъемные. «Интер» выручит 23 миллиона евро за трансфер.