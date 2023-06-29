«Аппарат классный»: Джигурда рассказал о реакции женщин на Дзюбу

Российский актер и шоумен Никита Джигурда высказался о критике форварда «Локомотива» Артема Дзюбы и тренера Леонида Слуцкого из-за активности в медиа.

«Я за Дзюбу и за Леню, потому что они красавчики. Леонид прикололся. Понятно, что это пародия, что он с чувством юмора. Такие акции вне футбола притягивают интерес и к Дзюбе и Леониду. Прикольные ребята, мужики.

Почему герой чемпионата мира по футболу не может выпить? Почему бывший тренер не может делать пародии? Они живые люди. Тем более, когда сейчас весь молодняк в интернете.

Чтобы Леонид и Артем ни вытворяли, они привлекают народ к футболу через себя, привлекают зрительниц. Знаю много женщин, кто тащится от Дзюбы: «Он классный! Аппарат классный» Это нормально», – сказал Джигурда.