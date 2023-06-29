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  • «Аппарат классный»: Джигурда рассказал о реакции женщин на Дзюбу

«Аппарат классный»: Джигурда рассказал о реакции женщин на Дзюбу

29 июня 2023, 19:00
5

Российский актер и шоумен Никита Джигурда высказался о критике форварда «Локомотива» Артема Дзюбы и тренера Леонида Слуцкого из-за активности в медиа.

«Я за Дзюбу и за Леню, потому что они красавчики. Леонид прикололся. Понятно, что это пародия, что он с чувством юмора. Такие акции вне футбола притягивают интерес и к Дзюбе и Леониду. Прикольные ребята, мужики.

Почему герой чемпионата мира по футболу не может выпить? Почему бывший тренер не может делать пародии? Они живые люди. Тем более, когда сейчас весь молодняк в интернете.

Чтобы Леонид и Артем ни вытворяли, они привлекают народ к футболу через себя, привлекают зрительниц. Знаю много женщин, кто тащится от Дзюбы: «Он классный! Аппарат классный» Это нормально», – сказал Джигурда.

  • Накануне в соцсетях появилось скандальное видео с участием Слуцкого.
  • Экс-тренер сборной России спародировал мастурбацию Артема Дзюбы в интернет-шоу «Большое».
  • Дзюба пришел на это же шоу с торчащим бананом и попросил Слуцкого поменять ему трусы.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (5)
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Беспонтий
1688055564
удод увидел на экране павиана с бегемотом потных да и давай смотреть во все глаза в мире животных
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Fialet
1688057732
Ещё один урод нарисовался. Почистить бы нацию от такого дерьма. Где новый Сталин?
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