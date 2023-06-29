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    • «Аппарат классный»: Джигурда рассказал о реакции женщин на Дзюбу

    «Аппарат классный»: Джигурда рассказал о реакции женщин на Дзюбу

    Российский актер и шоумен Никита Джигурда высказался о критике форварда «Локомотива» Артема Дзюбы и тренера Леонида Слуцкого из-за активности в медиа.

    «Я за Дзюбу и за Леню, потому что они красавчики. Леонид прикололся. Понятно, что это пародия, что он с чувством юмора. Такие акции вне футбола притягивают интерес и к Дзюбе и Леониду. Прикольные ребята, мужики.

    Почему герой чемпионата мира по футболу не может выпить? Почему бывший тренер не может делать пародии? Они живые люди. Тем более, когда сейчас весь молодняк в интернете.

    Чтобы Леонид и Артем ни вытворяли, они привлекают народ к футболу через себя, привлекают зрительниц. Знаю много женщин, кто тащится от Дзюбы: «Он классный! Аппарат классный» Это нормально», – сказал Джигурда.

    • Накануне в соцсетях появилось скандальное видео с участием Слуцкого.
    • Экс-тренер сборной России спародировал мастурбацию Артема Дзюбы в интернет-шоу «Большое».
    • Дзюба пришел на это же шоу с торчащим бананом и попросил Слуцкого поменять ему трусы.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1963

      Fialet 1 час назад

      Ещё один урод нарисовался. Почистить бы нацию от такого дерьма. Где новый Сталин?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21697

      derrik2000 > Fialet 1 час назад

      "Почистить бы нацию от такого дерьма. "

      Для справки.
      Он ХАХОЛ по национальности.
      И по паспорту тоже (он у него с окраины и менять не собирается)
      К России не имеет никакого отношения.
      Только место жительства.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8682

      Беспонтий 1 час назад

      удод увидел на экране павиана с бегемотом
      потных
      да и давай смотреть во все глаза
      в мире животных

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1316

      mama1991 2 часа назад

      Аппарат классный! Голосом Джигурды))))

      1
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