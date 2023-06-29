Чехия запретила спортсменам из России участвовать во внутренних соревнованиях

Правительство Чехии одобрило предложение министерства спорта запретить участвовать в соревнованиях в Чехии спортсменам и командам из России.

«Правительство согласилось запретить участие спортсменов и команд, представляющих Российскую Федерацию, в соревнованиях и матчах, организуемых на территории Чешской Республики», – говорится в пресс-релизе кабинета министров.

Также власти Чехии запретили своим атлетам участвовать в соревнованиях на территории России.