Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Чехия запретила спортсменам из России участвовать во внутренних соревнованиях

    Чехия запретила спортсменам из России участвовать во внутренних соревнованиях

    Правительство Чехии одобрило предложение министерства спорта запретить участвовать в соревнованиях в Чехии спортсменам и командам из России.

    «Правительство согласилось запретить участие спортсменов и команд, представляющих Российскую Федерацию, в соревнованиях и матчах, организуемых на территории Чешской Республики», – говорится в пресс-релизе кабинета министров.

    Также власти Чехии запретили своим атлетам участвовать в соревнованиях на территории России.

    Новости по теме
    Отбор Евро-2024. Швеция уничтожила Азербайджан (5:0), Сербия обыграла Черногорию (2:0) и другие результаты 1
    Отбор Евро-2024. Польша уступила Чехии (1:3), Молдавия сыграла вничью с Фарерами (1:1) 2
    «Рассказал, что он педрила, теперь получит крутую карточку в FIFA 23». Сибскана – о каминг-ауте Янкто 3
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:19
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +40098

      Project Бабангида 4 минуты назад

      чешское меняем на балтику. карловы-вары на мин-воды. да мы ради симметричного ответа с "татры" на "урал" готовы перепрыгнуть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4985

      fakeid 8 минут назад

      страны-тяфкалки, я так их называю. ничего из себя не представляют, мелкие слишком, но сидят и тяфкают на нас, потому что в нато. как и латвия, литва, эстония. при этом все кормились за счёт россии, по крайней мере, существенную часть бюджета пополняли именно российские туристы. а щас что? я тут на днях доехал до границы с эстонией (~130 км от дома) - всё нахер перекрыто. но автобусы с людьми ездят, да. и тачки с эстонскими номерами никуда не делись, их тут немерено, как и раньше. т.е., получается, что официальным лицам запрет - а с обычных граждан деньги нужно собирать, поэтому пропускают в обе стороны, паскудники. нужно же зарабатывать. но необходимо при этом отчитаться в евросоюзе, как они запретили всё русское, какие молодцы и т.д.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4985

      fakeid > fakeid 7 минут назад

      гниды, в общем. как чехи - так и прибалты.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14395

      R_a_i_n > fakeid 2 минуты назад

      И пшеки тоже.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14395

      R_a_i_n 51 минуту назад

      Фашизм крепчает.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 