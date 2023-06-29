Юран ответил, радовался ли он вылету «Химок» из РПЛ

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал о своих эмоциях в связи с вылетом «Химок» в Первую лигу.

– Разгромив «Сочи», вы тем самым отправили «Химки» в Первую лигу. Испытали удовлетворение оттого, что поквитались с клубом, который отправил вас в отставку в начале сезона?

– Я уже как-то говорил, что незлопамятный. Мы решали свою задачу, не думали о «Химках», которые к тому же сильно изменились с момента моего ухода.

Почти все игроки, с которыми работал, уже покинули подмосковную команду. Нет, никакого реваншистского настроения у меня не было. Чисто рабочий момент.

Я уже забыл про ту историю. Обижаться – удел слабых. Двигаюсь вперед. Просто мне жаль болельщиков «Химок», которые ко мне хорошо относились. Радости от вылета этой команды точно не испытал.