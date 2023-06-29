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Юран ответил, радовался ли он вылету «Химок» из РПЛ

29 июня 2023, 12:04
1

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал о своих эмоциях в связи с вылетом «Химок» в Первую лигу.

– Разгромив «Сочи», вы тем самым отправили «Химки» в Первую лигу. Испытали удовлетворение оттого, что поквитались с клубом, который отправил вас в отставку в начале сезона?

Я уже как-то говорил, что незлопамятный. Мы решали свою задачу, не думали о «Химках», которые к тому же сильно изменились с момента моего ухода.

Почти все игроки, с которыми работал, уже покинули подмосковную команду. Нет, никакого реваншистского настроения у меня не было. Чисто рабочий момент.

Я уже забыл про ту историю. Обижаться – удел слабых. Двигаюсь вперед. Просто мне жаль болельщиков «Химок», которые ко мне хорошо относились. Радости от вылета этой команды точно не испытал.

  • Юрана уволили из «Химок» в августе по неизвестной причине.
  • В апреле он возглавил «Пари НН».
  • Нижегородская команда с новым тренером сохранила прописку в РПЛ, победив в стыковых матчах «Родину» со счетом 3:2 по сумме двух встреч.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Химки Юран Сергей
Комментарии (1)
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derrik2000
1688035025
Дык, а чё Серёге расстраиваться-то??? Папки-Садыгова мечта, значит сбудется: Илюша - звЯзда первой лиги! )))
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