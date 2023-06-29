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    Юран ответил, радовался ли он вылету «Химок» из РПЛ

    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал о своих эмоциях в связи с вылетом «Химок» в Первую лигу.

    – Разгромив «Сочи», вы тем самым отправили «Химки» в Первую лигу. Испытали удовлетворение оттого, что поквитались с клубом, который отправил вас в отставку в начале сезона?

    Я уже как-то говорил, что незлопамятный. Мы решали свою задачу, не думали о «Химках», которые к тому же сильно изменились с момента моего ухода.

    Почти все игроки, с которыми работал, уже покинули подмосковную команду. Нет, никакого реваншистского настроения у меня не было. Чисто рабочий момент.

    Я уже забыл про ту историю. Обижаться – удел слабых. Двигаюсь вперед. Просто мне жаль болельщиков «Химок», которые ко мне хорошо относились. Радости от вылета этой команды точно не испытал.

    • Юрана уволили из «Химок» в августе по неизвестной причине.
    • В апреле он возглавил «Пари НН».
    • Нижегородская команда с новым тренером сохранила прописку в РПЛ, победив в стыковых матчах «Родину» со счетом 3:2 по сумме двух встреч.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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