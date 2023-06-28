Тренер «Зенита» рассказал, почему клуб рискнул подписать 17-летнего Педриньо

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра высказался о трансфере нападающего «Коринтианса» Педриньо.

«Следует немного подождать до того момента, как он приедет сюда, чтобы дать более точную оценку. Но по его потенциалу понятно, что Педриньо может стать хорошим игроком как для бразильского, так и мирового футбола. Вот почему клуб решил рискнуть, у него очень сильный менталитет.

Мы следим за Педриньо, как и все большие европейские клубы в прошлом году. Он очень молод, у него большой потенциал, технически одарeнный футболист.

Разговаривал с ним несколько раз. Он сосредоточен, предан делу, с хорошим менталитетом. Хотим поработать с ним, заставить его развить все те качества, которые видели, весь его потенциал», – цитирует Оливейру UOL.