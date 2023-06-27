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    Новый регламент РПЛ: есть одно важное изменение

    После изменения регламента РПЛ матчи 30-го тура могут начинаться не в одно и то же время.

    «На исполкоме РФС принят вариант регламента, в котором есть изменение по формату последнего тура. Раньше все матчи последнего тура безальтернативно начинались в одно и то же время.

    В последнем туре сезона-2022/23 было несколько матчей, в которых не было серьезной турнирной интриги.

    «Матчи последнего игрового тура проводятся в один и тот же день. Руководство РПЛ имеет право назначать одинаковое время начата матчей в последнем игровом туре для всех или некоторых матчей в зависимости от турнирного положения», – новый пункт регламента», – сообщил журналист Сергей Егоров.

    • «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России.
    • Новый сезон РПЛ стартует 21 июля.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 20:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1099

      7:1 1 час назад

      кстати, да. последний матч зенита, который уже досрочно оформил чемпионство и ничего, в общем-то, не решал, показывали вообще по "матч страна", еле нашёл тогда. наконец-то додумались переносить ничего не значащие игры 30 тура.

      спартак, цска, ростов - понятно, что в одно время должны быть, медали разыгрывались, но зенит и пару других матчей можно было распределить в течение дня.

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