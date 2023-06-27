Новый регламент РПЛ: есть одно важное изменение

После изменения регламента РПЛ матчи 30-го тура могут начинаться не в одно и то же время.

«На исполкоме РФС принят вариант регламента, в котором есть изменение по формату последнего тура. Раньше все матчи последнего тура безальтернативно начинались в одно и то же время.

В последнем туре сезона-2022/23 было несколько матчей, в которых не было серьезной турнирной интриги.

«Матчи последнего игрового тура проводятся в один и тот же день. Руководство РПЛ имеет право назначать одинаковое время начата матчей в последнем игровом туре для всех или некоторых матчей в зависимости от турнирного положения», – новый пункт регламента», – сообщил журналист Сергей Егоров.