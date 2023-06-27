Новый регламент РПЛ: есть одно важное изменение

кстати, да. последний матч зенита, который уже досрочно оформил чемпионство и ничего, в общем-то, не решал, показывали вообще по "матч страна", еле нашёл тогда. наконец-то додумались переносить ничего не значащие игры 30 тура.
спартак, цска, ростов - понятно, что в одно время должны быть, медали разыгрывались, но зенит и пару других матчей можно было распределить в течение дня.
После изменения регламента РПЛ матчи 30-го тура могут начинаться не в одно и то же время.
«На исполкоме РФС принят вариант регламента, в котором есть изменение по формату последнего тура. Раньше все матчи последнего тура безальтернативно начинались в одно и то же время.
В последнем туре сезона-2022/23 было несколько матчей, в которых не было серьезной турнирной интриги.
«Матчи последнего игрового тура проводятся в один и тот же день. Руководство РПЛ имеет право назначать одинаковое время начата матчей в последнем игровом туре для всех или некоторых матчей в зависимости от турнирного положения», – новый пункт регламента», – сообщил журналист Сергей Егоров.
- «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России.
- Новый сезон РПЛ стартует 21 июля.