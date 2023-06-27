Агент Макарчука не стала опровергать интерес к игроку со стороны «Спартака»

Марьяна Кашчелан, агент защитника «Сочи» Артема Макарчука, прокомментировала информацию об интересе «Спартака» к ее клиенту.
«Артем – хороший футболист. Как и везде в мире, хороших игроков хотят сильные клубы. Но на данный момент он игрок и футболист «Сочи». Его будущее зависит от руководства клуба», – сказала Кашчелан.
- Макарчук – воспитанник «Балтики».
- Он забил 1 гол и отдал 5 ассистов в 35 матчах этого сезона.
- Его контракт с «Сочи» истекает в 2024 году.
- Макарчук регулярно вызывается в сборную России.
Источник: «Спорт-Экспресс»