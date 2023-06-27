Агент Макарчука не стала опровергать интерес к игроку со стороны «Спартака»

Марьяна Кашчелан, агент защитника «Сочи» Артема Макарчука, прокомментировала информацию об интересе «Спартака» к ее клиенту.

«Артем – хороший футболист. Как и везде в мире, хороших игроков хотят сильные клубы. Но на данный момент он игрок и футболист «Сочи». Его будущее зависит от руководства клуба», – сказала Кашчелан.