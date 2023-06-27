Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Агент Макарчука не стала опровергать интерес к игроку со стороны «Спартака»

    Агент Макарчука не стала опровергать интерес к игроку со стороны «Спартака»

    Марьяна Кашчелан, агент защитника «Сочи» Артема Макарчука, прокомментировала информацию об интересе «Спартака» к ее клиенту.

    «Артем – хороший футболист. Как и везде в мире, хороших игроков хотят сильные клубы. Но на данный момент он игрок и футболист «Сочи». Его будущее зависит от руководства клуба», – сказала Кашчелан.

    • Макарчук – воспитанник «Балтики».
    • Он забил 1 гол и отдал 5 ассистов в 35 матчах этого сезона.
    • Его контракт с «Сочи» истекает в 2024 году.
    • Макарчук регулярно вызывается в сборную России.

    Новости по теме
    «Спартак» хочет купить защитника сборной России на замену травмированному Таварешу 12
    Макарчук сделал выбор между «Краснодаром» и ЦСКА 2
    «Спартак», ЦСКА и «Зенит» интересуются защитником сборной России 2
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:14
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 