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    Жена Карпина показала себя в купальнике

    Супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина Дарья выложила новое фото из отпуска.

    Карпина запечатлена в раздельном купальнике.

    • Пара жената с 2017 года.
    • У них 2 общие дочери.
    • Карпин уже приступил к предсезонке с «Ростовом».

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    Источник: телеграм-канал Дарьи Карпиной

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    26.06.2023 23:44
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