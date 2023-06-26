Жена Карпина показала себя в купальнике

Супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина Дарья выложила новое фото из отпуска.
Карпина запечатлена в раздельном купальнике.
- Пара жената с 2017 года.
- У них 2 общие дочери.
- Карпин уже приступил к предсезонке с «Ростовом».
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Источник: телеграм-канал Дарьи Карпиной