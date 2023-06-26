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    • «Браво!»: Зарема отреагировала на аниме-ролик «Спартака» с представлением календаря

    «Браво!»: Зарема отреагировала на аниме-ролик «Спартака» с представлением календаря

    Зареме Салиховой понравилось представление календаря «Спартака» видеороликом в стиле аниме.

    На каждого соперника москвичи придумали свою отсылку.

    «Дети и подростки увлекаются японскими комиксами и мультфильмами. Я считаю, это отличная идея через японскую культуру представлять «Спартак».

    У меня дети тащатся от покемонов, им очень понравился ролик. Образы яркие и узнаваемые. Браво, «Спартак!» – сказала Зарема.

    • «Спартак» финишировал на 3-м месте в прошлом сезоне РПЛ.
    • Новый розыгрыш лиги стартует 21 июля.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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