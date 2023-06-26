«Браво!»: Зарема отреагировала на аниме-ролик «Спартака» с представлением календаря

Зареме Салиховой понравилось представление календаря «Спартака» видеороликом в стиле аниме.
На каждого соперника москвичи придумали свою отсылку.
«Дети и подростки увлекаются японскими комиксами и мультфильмами. Я считаю, это отличная идея через японскую культуру представлять «Спартак».
У меня дети тащатся от покемонов, им очень понравился ролик. Образы яркие и узнаваемые. Браво, «Спартак!» – сказала Зарема.
- «Спартак» финишировал на 3-м месте в прошлом сезоне РПЛ.
- Новый розыгрыш лиги стартует 21 июля.
Источник: «Спорт-Экспресс»