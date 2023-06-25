Зидан: «Возвращение к работе? Скоро»

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан анонсировал возвращение к работе.

«Если у меня был перерыв, значит, он был нужен. Надеюсь, скоро буду вновь тренировать. Мне не хватает этого адреналина. У меня его не было два года, но скоро будет», – сказал француз.