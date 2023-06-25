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Зидан: «Возвращение к работе? Скоро»

25 июня 2023, 14:31
1

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан анонсировал возвращение к работе.

«Если у меня был перерыв, значит, он был нужен. Надеюсь, скоро буду вновь тренировать. Мне не хватает этого адреналина. У меня его не было два года, но скоро будет», – сказал француз.

  • Зидан покинул «Реал» в мае 2021 года и с тех пор остается без работы.
  • Сообщалось, что он отклонил предложения от «ПСЖ» и «Аль-Насра».
  • Тренер рассчитывал возглавить сборную Франции после ЧМ-2022, но Дидье Дешам после выхода в финал мундиаля остался в национальной команде.

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Источник: Telefoot
Франция. Лига 1 Зидан Зинедин
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jek718875
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