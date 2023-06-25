Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Зидан: «Возвращение к работе? Скоро»

    Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан анонсировал возвращение к работе.

    «Если у меня был перерыв, значит, он был нужен. Надеюсь, скоро буду вновь тренировать. Мне не хватает этого адреналина. У меня его не было два года, но скоро будет», – сказал француз.

    • Зидан покинул «Реал» в мае 2021 года и с тех пор остается без работы.
    • Сообщалось, что он отклонил предложения от «ПСЖ» и «Аль-Насра».
    • Тренер рассчитывал возглавить сборную Франции после ЧМ-2022, но Дидье Дешам после выхода в финал мундиаля остался в национальной команде.

    Новости по теме
    Зидан рассказал о своем отношении к Мбаппе 1
    Зидан заплакал, произнося речь на благотворительном мероприятии 1
    Зидан ответил на вопрос о возвращении к тренерской работе
    Источник: Telefoot

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:31
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 