РПЛ объяснила, почему выбрала мяч Nike, а не Demix

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о выборе мяча на сезон.

«Разглашать итоги голосования не имею права, это конфиденциально. Но явное большинство клубов поддержали Nike. Ключевой фактор – качество мячей. Мы провели тотальное тестирование, в том числе закрытое тестирование, пока по качеству мяч Nike лучше конкурента. Тем не менее, надеемся на то, что альтернатива сохранится.

Один из вариантов – совместно с российский компанией разработать топовый мяч, брендированный под РПЛ. Отыграем один сезон, а дальше посмотрим», – сказал Алаев.