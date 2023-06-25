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    РПЛ объяснила, почему выбрала мяч Nike, а не Demix

    Президент РПЛ Александр Алаев высказался о выборе мяча на сезон.

    «Разглашать итоги голосования не имею права, это конфиденциально. Но явное большинство клубов поддержали Nike. Ключевой фактор – качество мячей. Мы провели тотальное тестирование, в том числе закрытое тестирование, пока по качеству мяч Nike лучше конкурента. Тем не менее, надеемся на то, что альтернатива сохранится.

    Один из вариантов – совместно с российский компанией разработать топовый мяч, брендированный под РПЛ. Отыграем один сезон, а дальше посмотрим», – сказал Алаев.

    • Новый сезон стартует 23 июля.
    • Алаев возглавляет лигу год.
    • Чемпион последних 5 сезонов – «Зенит».

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    Источник: «РБ Спорт»

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