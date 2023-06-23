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    Стало известно, сколько Малком зарабатывает в «Зените»

    Появились данные о зарплатах футболистов «Зенита».

    По информации «Спорт день за днем», полузащитник Малком зарабатывает в клубе из Санкт-Петербурга около 3,5 миллионов евро.

    Оклад бразильца не превышает 4 миллионов евро, включая бонусы.

    • Малком забил 23 гола в 27 матчах прошедшего сезона РПЛ.
    • В 2019 году «Зенит» заплатил за него «Барселоне» 40 миллионов евро.
    • В феврале вингер получил российское гражданство.
    • На прошлой неделе футболист дебютировал за сборную Бразилии.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +18262

      Barmaleushka 47 минут назад

      Парнокопытные убожества сами себе "сенсации" сочиняют , а потом поднимают волны негодования ? Другого и быть не могёт .

      0
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      Рейтинг: +1004

      Номэд 1 час назад

      Вшивые, умножьте сумму минимум на 3, вот это и будет реальная зарплата малкома. Но глупый наивняк вшивый будет верить типа официальным данным. Ахаха. Мальком и 3,5 млн. При такой зарплате он бы давно уже от вшивых за рубеж сбежал.

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      Рейтинг: +1704

      vmonomah17 > Номэд 1 час назад

      Это еще не учитывается, сколько ему за российский паспорт накинули деньжат)

      0
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      Рейтинг: +1004

      Номэд 2 часа назад

      Долбо(ё)бы питорские. Радуются, что у их пи(д)орского игрока самая большая зарплата, в то время как сами по помойкам питаются.

      0
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      Рейтинг: +5442

      Питерский князь 2 часа назад

      Епло у рыл: "Чёёёёё"?
      :))))

      1
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      Рейтинг: +4977

      fakeid 3 часа назад

      шах и мат, рылы!

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