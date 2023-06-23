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Стало известно, сколько Малком зарабатывает в «Зените»

23 июня 2023, 12:06
3

Появились данные о зарплатах футболистов «Зенита».

По информации «Спорт день за днем», полузащитник Малком зарабатывает в клубе из Санкт-Петербурга около 3,5 миллионов евро.

Оклад бразильца не превышает 4 миллионов евро, включая бонусы.

  • Малком забил 23 гола в 27 матчах прошедшего сезона РПЛ.
  • В 2019 году «Зенит» заплатил за него «Барселоне» 40 миллионов евро.
  • В феврале вингер получил российское гражданство.
  • На прошлой неделе футболист дебютировал за сборную Бразилии.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Малком
Комментарии (3)
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Barmaleushka
1687522027
Парнокопытные убожества сами себе "сенсации" сочиняют , а потом поднимают волны негодования ? Другого и быть не могёт .
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nik55
1687533285
если дней за 10 то я поверю
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zigbert
1687539324
Свежо предание но верится с трудом.
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