Стало известно, сколько Малком зарабатывает в «Зените»

Появились данные о зарплатах футболистов «Зенита».

По информации «Спорт день за днем», полузащитник Малком зарабатывает в клубе из Санкт-Петербурга около 3,5 миллионов евро.

Оклад бразильца не превышает 4 миллионов евро, включая бонусы.