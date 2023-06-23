Стало известно, сколько Малком зарабатывает в «Зените»

Появились данные о зарплатах футболистов «Зенита».
По информации «Спорт день за днем», полузащитник Малком зарабатывает в клубе из Санкт-Петербурга около 3,5 миллионов евро.
Оклад бразильца не превышает 4 миллионов евро, включая бонусы.
- Малком забил 23 гола в 27 матчах прошедшего сезона РПЛ.
- В 2019 году «Зенит» заплатил за него «Барселоне» 40 миллионов евро.
- В феврале вингер получил российское гражданство.
- На прошлой неделе футболист дебютировал за сборную Бразилии.
Источник: «Спорт день за днем»