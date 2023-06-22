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    • Личка ответил на вопрос, заберет ли он аргентинцев из «Оренбурга» в «Динамо»

    Личка ответил на вопрос, заберет ли он аргентинцев из «Оренбурга» в «Динамо»

    Новый главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о возможном переходе игроков «Оренбурга» в московский клуб.

    – Кто-то из игроков «Оренбурга» проследует за вами в «Динамо»? Увидим ли мы Веру, Флорентина или Мансилью в составе бело-голубых в новом сезоне?

    – Ждал этого вопроса. Но не забывайте, что у этих исполнителей еще действуют контракты с «Оренбургом». Понятно, что все три игрока, которых вы назвали, – очень качественные.

    Но я бы не хотел выделять сейчас только аргентинцев. В «Оренбурге», например, играет Капленко, есть Дима Воробьев.

    – Это вы к чему?

    – Мне сейчас нужно прежде всего лучше познакомиться с теми игроками, которые есть в «Динамо», а не думать о том, кого я могу позвать из «Оренбурга».

    – Значит, никого не заберете из «Оренбурга»?

    – Сейчас у меня нет таких мыслей, что в «Динамо» я приглашу трех-четырех футболистов из своей прежней команды. Возможно, над чьей-то кандидатурой мы подумаем зимой.

    • Личка возглавлял «Оренбург» с 2020 года.
    • За него выплатят компенсацию в размере 1 миллиона евро.
    • Чешский тренер подписал контракт с «Динамо» по схеме «1+1+1».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15257

      Алексей З 1 час назад

      Ну и вопросики, " возьмёте" ?
      Купите и за сколько ?

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