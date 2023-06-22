Личка ответил на вопрос, заберет ли он аргентинцев из «Оренбурга» в «Динамо»

Новый главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о возможном переходе игроков «Оренбурга» в московский клуб.

– Кто-то из игроков «Оренбурга» проследует за вами в «Динамо»? Увидим ли мы Веру, Флорентина или Мансилью в составе бело-голубых в новом сезоне?

– Ждал этого вопроса. Но не забывайте, что у этих исполнителей еще действуют контракты с «Оренбургом». Понятно, что все три игрока, которых вы назвали, – очень качественные.

Но я бы не хотел выделять сейчас только аргентинцев. В «Оренбурге», например, играет Капленко, есть Дима Воробьев.

– Это вы к чему?

– Мне сейчас нужно прежде всего лучше познакомиться с теми игроками, которые есть в «Динамо», а не думать о том, кого я могу позвать из «Оренбурга».

– Значит, никого не заберете из «Оренбурга»?

– Сейчас у меня нет таких мыслей, что в «Динамо» я приглашу трех-четырех футболистов из своей прежней команды. Возможно, над чьей-то кандидатурой мы подумаем зимой.