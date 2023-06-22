Личка ответил на вопрос, заберет ли он аргентинцев из «Оренбурга» в «Динамо»

Новый главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о возможном переходе игроков «Оренбурга» в московский клуб.
– Кто-то из игроков «Оренбурга» проследует за вами в «Динамо»? Увидим ли мы Веру, Флорентина или Мансилью в составе бело-голубых в новом сезоне?
– Ждал этого вопроса. Но не забывайте, что у этих исполнителей еще действуют контракты с «Оренбургом». Понятно, что все три игрока, которых вы назвали, – очень качественные.
Но я бы не хотел выделять сейчас только аргентинцев. В «Оренбурге», например, играет Капленко, есть Дима Воробьев.
– Это вы к чему?
– Мне сейчас нужно прежде всего лучше познакомиться с теми игроками, которые есть в «Динамо», а не думать о том, кого я могу позвать из «Оренбурга».
– Значит, никого не заберете из «Оренбурга»?
– Сейчас у меня нет таких мыслей, что в «Динамо» я приглашу трех-четырех футболистов из своей прежней команды. Возможно, над чьей-то кандидатурой мы подумаем зимой.
- Личка возглавлял «Оренбург» с 2020 года.
- За него выплатят компенсацию в размере 1 миллиона евро.
- Чешский тренер подписал контракт с «Динамо» по схеме «1+1+1».