Главный скаут «Краснодара» назвал условие, при котором Галицкий отпустит Сперцяна в Европу

Главный скаут «Краснодара» Максим Бузникин высказался о возможном уходе из клуба полузащитника Эдуарда Сперцяна.

«Принимать решение будет президент клуба – это его главная прерогатива.

Интерес к Сперцяну от европейских клубов должен быть – это неудивительно. Эдуард провeл хороший сезон. Никто не удивлeн, что к нему может быть интерес европейских клубов.

Если все детали сойдутся, то Сергей Николаевич примет решение отпустить его за солидное предложение в более сильный европейский чемпионат. Но пока Сперцян – наш игрок», – сказал Бузникин.