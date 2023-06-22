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    • Главный скаут «Краснодара» назвал условие, при котором Галицкий отпустит Сперцяна в Европу

    Главный скаут «Краснодара» назвал условие, при котором Галицкий отпустит Сперцяна в Европу

    Главный скаут «Краснодара» Максим Бузникин высказался о возможном уходе из клуба полузащитника Эдуарда Сперцяна.

    «Принимать решение будет президент клуба – это его главная прерогатива.

    Интерес к Сперцяну от европейских клубов должен быть – это неудивительно. Эдуард провeл хороший сезон. Никто не удивлeн, что к нему может быть интерес европейских клубов.

    Если все детали сойдутся, то Сергей Николаевич примет решение отпустить его за солидное предложение в более сильный европейский чемпионат. Но пока Сперцян – наш игрок», – сказал Бузникин.

    • 23-летний Сперцян – воспитанник «Краснодара».
    • В прошедшем сезоне он забил 14 голов и сделал 14 ассистов в 41 матче.
    • Футболиста хотят купить «Аякс», «Марсель», а также итальянские и немецкие клубы.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12284

      BRO_football 33 минуты назад

      Как только будут гарантии, что деньги из Европы можно будет легко перевезти в Россию, так сразу и отпустит.

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