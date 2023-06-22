«Может, это знак»: Семин оценил перспективы Чалова уехать в Европу

Юрий Семин порассуждал о будущем нападающего ЦСКА Федора Чалова.

«Интерес к Чалову из Европы? Мне журналисты регулярно сообщают об интересе к тому или иному российском игроку. Не особо интересно. Это слухи, которые всегда появляются в межсезонье.

К тому же, Чалов уже один раз уезжал в Европу, но не срослось. Может, это знак», – сказал Семин.