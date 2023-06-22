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    • «Может, это знак»: Семин оценил перспективы Чалова уехать в Европу

    «Может, это знак»: Семин оценил перспективы Чалова уехать в Европу

    Юрий Семин порассуждал о будущем нападающего ЦСКА Федора Чалова.

    «Интерес к Чалову из Европы? Мне журналисты регулярно сообщают об интересе к тому или иному российском игроку. Не особо интересно. Это слухи, которые всегда появляются в межсезонье.

    К тому же, Чалов уже один раз уезжал в Европу, но не срослось. Может, это знак», – сказал Семин.

    • Сообщалось, что форвард близок к переходу в «Галатасарай».
    • В 2022 году он был в аренде в швейцарском «Базеле».
    • В минувшем сезоне РПЛ у Чалова 19 голов в 30 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1258

      SLADE2019 2 часа назад

      Старик завуалировал совет не ехать. У Чалова своя голова я думаю есть. Если предложение Галатасарая не утка, надо ехать, на мой взгляд.

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      Рейтинг: +15238

      Алексей З 2 часа назад

      Не понимаю , при чём тут Сёмин ?
      Если будет предложение , то решать будут клуб и Чалов, советоваться с ЮП не станут.

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