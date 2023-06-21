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    • Одноклубник Месси съездил с семьей в зоопарк – и попал в больницу с укусом ядовитого паука

    Одноклубник Месси съездил с семьей в зоопарк – и попал в больницу с укусом ядовитого паука

    Голкипер американского «Интера» Ник Марсман попал в неприятную ситуацию. Во время семейной поездки в зоопарк его укусил ядовитый паук.

    Нидерландца пришлось госпитализировать. Он провел в больнице три дня.

    «Счастлива, что ты уже дома, теперь поправляйся скорее», – написала в социальной сети жена Марсмана Натали ван Деккер.

    • 32-летний Марсман стоит 600 тысяч евро.
    • Он в «Интере» с 2021 года.
    • Марсман – запасной вратарь команды, у него 0 матчей в сезоне МЛС.

    Фото: Icon Sportswire/Getty Images; социальные сети Натали ван Деккер

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    Источник: Daily Star

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