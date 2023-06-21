Одноклубник Месси съездил с семьей в зоопарк – и попал в больницу с укусом ядовитого паука

Голкипер американского «Интера» Ник Марсман попал в неприятную ситуацию. Во время семейной поездки в зоопарк его укусил ядовитый паук.
Нидерландца пришлось госпитализировать. Он провел в больнице три дня.
«Счастлива, что ты уже дома, теперь поправляйся скорее», – написала в социальной сети жена Марсмана Натали ван Деккер.
- 32-летний Марсман стоит 600 тысяч евро.
- Он в «Интере» с 2021 года.
- Марсман – запасной вратарь команды, у него 0 матчей в сезоне МЛС.
Фото: Icon Sportswire/Getty Images; социальные сети Натали ван Деккер
Источник: Daily Star